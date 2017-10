Cine e responsabil pentru dezastrul de la CS Tomis?

1

Deja vu...

Alta marie cu aceeasi palarie...unde am mai vazut noi (in trecutul apropiat) chestia cu taiatul apei si alte asemenea "ajutoare" ?...pe stadionul FARUL nu au reusit inca sa puna labele jegoase, asa ca incearca acum cu baza Hidrotehnica...ALO - Dna FRINCU, fosta handbalista, SE AUDE ?...lasam sa moara handbalul feminin constantean si bagam bani in sporturi fara traditie pe malul marii, gen volei masculin ???