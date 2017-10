Cine a câştigat Memorialul "Marian Voicu" la şah

Cine a câștigat Memorialul "Marian Voicu" la șah

Ca în fiecare an, Marian Voicu, fost multiplu campion de șah al Constanței, a fost omagiat printr-un turneu-memorial care îi poartă numele și care a adunat la start, zilele trecute, aproximativ 30 de jucători din județ, majoritatea cunoscându-l pe fostul șahist.S-au disputat șapte runde în sistem elvețian, la un timp de gândire de 10 minute + 2 secunde bonus/mutare. La sfârșitul lor, calculatorul a arătat clasamentul care reflectă destul de realist valorile șahului constănțean la ora actuală: 1. MF Cicerone Spulber (Victoria Techirghiol; 5,5 p), 2. (cat. 1) Daniel Panainte (Palatul Copiilor Constanța; 5,5 p), 3. CM Florin Apetrei (CS Sissa Constanța; 5 p), 4. CM Gheorghe Lupu (CS Sissa Constanța; 5 p).Cele două partide care au stabilit premiații au fost: M. Savu - D. Panainte 1-0, C. Spulber - Gh. Lupu 1/2. „În întrecerea juniorilor sub 10 ani, s-au remarcat Roxana Martinescu și Andrei Zana, care au dat dovadă de un calm și o stăpânire de sine rar întâlnite la această vârstă. Premiile au fost oferite de firma Elcomex, al cărei reprezentant este un mare pasionat al sportului minții”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, preșe-dintele CS Sissa, Antonio Rușa.Cei mai talentați juniori constănțeni participă, în aceste zile, la Campionatul Național individual de șah, găzduit de stațiunea Călimănești-Căciulata, de unde speră să se întoarcă cu cât mai multe medalii.