Cinci sportive trimise la Oneşti, niciuna oprită în lot!

Cinci sportive trimise la Onești, niciuna oprită în lot!

După Dana Sofronie, campioană olimpică la JO de la Atena 2004, nu mai puțin de cinci gimnaste de la CSS 1 - Farul, medaliate la Naționale, au fost trimise la lotul național de junioare de la Onești, dar niciuna nu a fost oprită acolo! Toate s-au întors acasă: Oana Zbenghea (accidentată), Adriana Martac (probleme de sănătate), Rodica Marinescu (interdicție de a mai face sport), Georgiana Jiru (probleme de greutate). De asemenea, Roxana Stan, care a petrecut trei ani la Centrul Olimpic de la Deva, a suferit mai multe intervenții chirurgicale la genunchi și a dispărut din performanță. „Nu e vina noastră că n-au rezistat la lot. Noi le-am pregătit, dar mai departe nu s-au antrenat sub supravegherea noastră, responsabilitatea este a altora. Dacă nu aveau valoare, de ce au fost acceptate la lot?”, a declarat Mirela Szemerjai. Momentan, la Onești, se pregătește o singură gimnastă de la CSS 1 - Farul, Rodica Iurea. În schimb, pe dinafară a rămas Bianca Bișinicu, o sportivă cu evoluții remarcate la Campionatele Naționale. „A fost în primii opt în finalele pe aparate, la sol și sărituri, unde a întrecut componente ale lotului. Are un exercițiu foarte bun la bârnă, dar este în urmă la paralele, iar federația ne-a spus că are nevoie doar de sportive care fac patru aparate“, a completat antrenoarea. Și alte mici gimnaste bat la porțile afirmării: Bianca Prunișoară, Oana Ștefănache, Andreea Râmniceanu, Alina Dima. „Noi ne dorim ca măcar una să ajungă o mare campioană. Vreau să mulțumesc și pe această cale Clubului Sportiv Farul, directorului general Ilie Floroiu, pentru că este alături de noi, și afectiv, și material“, a mai spus Mirela Szemerjai.