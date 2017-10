Cinci portari la antrenamentele Farului

Învinsă cu 3-1 de Viitorul Constanța, FC Farul se pregătește de meciul de sâmbătă, de la Constanța, cu liderul FC Botoșani. Principala preocupare a antre-norului farist Ioan Sdrobiș, pentru perioada următoare, e să-i aducă pe jucători la un nivel bun de pregătire și să omogenizeze echipa. „E greu, ne-am strâns de o săptămână, n-am făcut cantonament, iar cu pregătirea suntem la jumătate. În plus, în primele 4-5 etape avem meciuri dificile. Sperăm ca în 2-3 săptămâni să ne punem la punct cu pregătirea”, a declarat atacantul Bogdan Rusu, unul dintre remarcații Farului din meciul de la Ovidiu. Rusu a semnat pe doi ani cu Farul și se bucură că Sdrobiș i-a dat șansa de a juca la gruparea constănțeană. „Trebuie să profit de oportunitatea care mi s-a ivit. Era greu dacă rămâneam la Aerostar. Ca toată echipa, și eu am jucat mai bine în partea secundă a meciului cu Viitorul, după ce, în prima repriză, fusesem călcat pe tendon de un adversar”, a mai spus Rusu, care a început meciul de la Ovidiu ca atacant, iar, după ieșirea lui Dragoș Forminte, a trecut mijlocaș stânga. „Părintele” a programat ieri două antrenamente, cel de dimineață fiind fizic. Ioan Sdrobiș a avut la dispoziție cinci portari, cei trei cu care Farul a început campionatul, Zdrâncă, Al. Răuță și Isleam, și doi în probe, Bogdan Craiu (CS Tunari) și Ciprian Bica (18 ani, Școala de Fotbal „Marius Lăcătuș”). Până la desemnarea unui antrenor cu portarii, Dan Zdrâncă îndeplinește și acest rol la antrenamente. Autorul golului „marinarilor” de la Ovidiu, mijlocașul dreapta Sergiu Scărlătescu, e de părere că numele Farul trebuie respectat, dar că, pentru început, date fiind condițiile actuale, o clasare la mijlocul ierarhiei e un obiectiv realist. „Mă bucur că am debutat cu gol, sunt fericit și sper să continuu în aceeași manieră. Ne așteaptă un meci greu acasă cu FC Botoșani. Ne antrenăm din greu pentru a ajunge cu pregătirea la un nivel ridicat. Sper să joc cât mai bine și să ajut echipa, alături de toți cei care au venit aici. Farul e un nume cu tradiție în fotbalul românesc și trebuie să-l respectăm. Suntem la început de drum și cred că, cel puțin în tur, o clasare la mijlocul clasamentului e un obiectiv realist, în paralel cu formarea unei echipe capabile să lupte pentru promovare în retur sau la anul”, a declarat Scărlătescu.