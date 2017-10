Cinci jucători de la Academia Hagi, chemaţi la Naţionala U18

Cinci jucători de la Academia Hagi, chemați la Naționala U18

Selecționerul naționalei de fotbal sub 18 ani a României, Costel Enache, a anunțat componența lotului ce va juca la turneul amical „Roma Caput Mundi”, din localitatea Artena, 60 kilometri distanță de Roma, în perioada 29 februarie - 4 martie.În lotul de 18 jucători, au fost selecționați și cinci jucători ai Academiei Hagi: Tiberiu Ionuț Căpușă, Virgil Ghiță, Szabolcs Kilyen, Andrei Ciobanu și Florinel Coman. Din păcate, nu a putut face deplasare și Ianis Hagi (FC Viitorul), acesta fiind indisponibil. Tinerii tricolori au fost repartizați în grupa A, alături de selecționata colegiilor din Anglia sub 18 ani, selecționata regiunii Pellas (Grecia) sub 18 ani și naționala de amatori a Italiei sub 18 ani.După ce, aseară, au înfruntat selecționata britanică, băieții lui Costel Enache vor juca, astăzi, cu selecționata Pellas și pe 3 martie, cu selecționata Italiei. Finala se va disputa pe 4 martie, la ora 11.30.