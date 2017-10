Superliga Constanței la fotbal în sală

Cinci echipe în lupta pentru titlul de campioană

În acest sfârșit de săptămână, se vor desfășura partidele celei de-a șaptea etape ale Superligii Constanței la fotbal în sală, competiție găzduită de Clubul Eden din Bd. Aurel Vlaicu. Nu mai puțin de cinci echipe sunt în luptă pentru titlul de campioană și fiecare caută să intre în play-off cu o situație cât mai bună. Programul întâlnirilor este următorul: sâmbătă: Lucas Class - ISU Capitol (orele 18.00-19.00), Detectors - FC 95 Tomis Nord (19.00-20.00); duminică: FC Store - FC Olimpia (19.00-20.00), FC RAR - FC Palas (20.00-21.00). Cartier Far are rundă liberă. Clasament 1. FC Palas 6 74-40 15 2. Cartier Far 6 55-22 15 3. ISU Capitol 6 56-38 15 4. FC Olimpia 5 48-31 12 5. Lucas Class 6 53-39 12 6. FC Store 6 67-52 6 7. Detectors 5 28-52 6 8. FC RAR 5 16-74 3 9. FC 95 Tomis Nord 6 34-102 3