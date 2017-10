Ciclist belgian, găsit mort în Senegal

Ştire online publicată Miercuri, 14 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Ciclistul belgian de la echipa Cinelli - Down Under, Frank Van-denbroucke, a fost găsit mort într-un hotel din Senegal, cauza decesului fiind, după analizele pre-liminare, o embolie pul-monară. În vârstă de 34 de ani, rutierul a fost implicat într-un scandal de dopaj între anii 1999 și 2002, când substanțe interzise au fost găsite în locuința sa, pentru ca, în 2007, să încerce să se sinucidă. Vandenbroucke are tre-cute în plamares victorii la Paris-Bruxelles (1995), Turul Luxemburugului (1997), Paris-Nice (1998), dar și două etape în Turul Spaniei (1999).