Cicirone Spulber, noul campion al Constanţei la şah

Cicirone Spulber, noul campion al Constanței la șah

A căzut cortina peste cea de-a 56-a ediție a Campionatului Constanței la șah. Găzduită de Complexul Idu din Mamaia, competiția s-a bucurat de participarea a 30 de jucători, care și-au disputat titlul de campion al orașului, fiecare având la dispoziție 90 de minute / partidă. În absența maeștrilor de clasă internațională Eduard Văleanu și George Grigore, pentru care fondul (minor) de premiere nu a reprezentat un motiv de a intra în concurs, alți șahiști constănțeni și-au demon-strat valoarea, printre aceștia aflându-se și câțiva juniori deosebit de talentați. După o luptă foarte strânsă, clasamentul final a arătat astfel: 1. Cicirone Spulber (CS Cleopatra Mamaia; maestru internațional, 2326 ELO), 2. Dragoș Ciornei (CS Sissa Constanța; maestru, 2192 ELO), 3. Constantin Dragomir (CS Sissa; candidat maestru, 2066 ELO). O impresie foarte bună au lăsat juniorii de numai zece ani Vlad Rădulescu, Riza Salim și Arzu Salim, care au câștigat partide în fața unor adversari cu 50 de ani mai în vârstă. Toți trei au fost descoperiți de profesorul Claudiu Iordache, iar actualmente sunt antrenați de marele maestru internațional George Grigore. Iată și rezultatele ultimei runde, furnizate de președintele CS Sissa, Antonio Rușa: C. Spulber - I. Linca 1-0, D. Ciornei - I. Munteanu 1-0, C. Dragomir - G. Buzgaru 1-0, M. Ciubotariu (Callatis Mangalia) - F. Savu (Sissa) 0-1. vvv Sportiv modest și cu mult fair-play, Cicirone Spulber a obținut prima normă de maestru inter-național în anul 2000. La Cam-pionatul Constanței 2009, după un început ezitant (remiză cu un junior de la Palatul Copiilor), încet-încet, s-a „încălzit” și a jucat la valoarea sa reală. „Joc șah de când mă știu, iar primul și ultimul meu antrenor a fost fratele meu, care, din nefericire, a decedat”, a declarat noul campion al orașului. Dragoș Ciornei a emigrat în Germania, la vârsta de trei ani, împreună cu familia. A revenit în România, a terminat Facultatea de Medicină și s-a stabilit la Constanța. La Campionatul Constanței 2009, a condus în clasament până în penultima rundă, când a pierdut în fața lui M. Voicu (2134 ELO). Constantin Dragomir poate fi considerat surpriza campionatului. A prestat un joc solid, fără riscuri inutile și, cu puțină șansă, putea deveni chiar campionul Constanței. Arbitrii C. Iordache și Andrei Furcă n-au avut probleme de-osebite, exceptând mici incidente, inevitabile la un concurs de șah.