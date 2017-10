Christoph Daum a anuntat lotul largit pentru meciul cu Polonia

Ştire online publicată Duminică, 23 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Selectionerul Christoph Daum a anuntat un lot largit de 29 de jucatori pentru partida cu Polonia (11 noiembrie), al patrulea joc al tricolorilor in campania de calificare la Campionatul Mondial din 2018. Tehnicianul german continua sa surprinda prin alegerile sale, pe lista regasindu-se sase nume noi fata de lotul convocat pentru "dubla" cu Armenia si Kazahstan.Printre surprizele pregatite de neamt se numara convocarea lui Valentin Cojocaru, de la Crotone, in locul lui Florin Nita (Steaua), Gicu Grozav (atacantul lui Terek) si jucatorii Viitorului, Bogdan Țîru si Dragos Nedelcu. Cojocaru, Țîru si Nedelcu n-au jucat inca pentru "tricolori".Printre noii jucatori convocati se mai afla Vlad Chiriches (Napoli), revenit dupa o accidentare, si Andrei Ivan (CS U Craiova).Cea mai notabila absenta este cea a lui Keseru, care se afla intr-o forma foarte buna. Atacantul lui Ludogorets a marcat doua goluri pentru echipa sa in meciul castigat, sambata, cu scorul de 4-0, in fata formatiei Lokomotiv Gorna Oriahovita. Un alt jucator care nu se mai regaseste pe lista antrenorului german este fundasul Valerica Gaman (Karabukspor).Lotul largit pentru partida cu Polonia:Portari: Ciprian Tatarusanu (Fiorentina), Costel Pantilimon (Watford), Silviu Lung (Astra), Valentin Cojocaru (Crotone)Fundasi: Cristian Sapunaru (Astra), Romario Benzar (FC Viitorul), Vlad Chiriches (Napoli), Bogdan Țîru (FC Viitorul), Cosmin Moti (Ludogorets), Dragos Grigore (Al Sailiya), Alin Tosca (FC Steaua Bucuresti), Steliano Filip (Dinamo), Gabriel Enache (FC Steaua Bucuresti), Iasmin Latovlevici (Karabukspor)Mijlocasi: Eric Bicfalvi (Tom Tomsk), Ovidiu Hoban (Hapoel Be'er Sheva), Dragos Nedelcu (FC Viitorul), Razvan Marin (FC Viitorul), Nicolae Stanciu (Anderlecht), Alexandru Maxim (VfB Stuttgart), Alexandru Chipciu (Anderlecht), Adrian Popa (FC Steaua Bucuresti), Andrei Prepelita (FC Rostov)Atacanti: Bogdan Stancu (Genclerbirligi), Andrei Ivan (CSU Craiova), Florin Andone (Deportivo La Coruna), Gheorghe Grozav (Terek Groznai), Denis Alibec (Astra), Dorin Rotariu (Dinamo)Confruntarea Romaniei cu Polonia va avea loc pe 11 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Nationala.Romania vs Polonia, preturi bilete:Peluze (inel 1 și 2): 40 RONPeluze (inel 3): 30 RONTribuna Vest (inel 2): 100 RONTribuna Vest (inel 3): 80 RONTribuna Est (inel 1): 150 RONTribuna Est (inel 2): 100 RONTribuna Est (inel 3): 80 RONFamily Zone: 100 RONVIP I: 600 RONVIP II: 400 RONS-au disputat in Grupa E:Romania - Muntenegru 1-1Danemarca - Armenia 1-0Kazahstan - Polonia 2-2Armenia - Romania 0-5Muntenegru - Kazahstan 5-0Polonia - Danemarca 3-2Kazahstan - Romania 0-0Danemarca - Muntenegru 0-1Polonia - Armenia 2-1Grupa E, clasament:1. Muntenegru (7-1) 7 puncte2. Polonia (7-5) 73. Romania (6-1) 54. Danemarca (3-4) 35. Kazakhstan (2-7) 26. Armenia (1-8) 0