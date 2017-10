Christian Panucci agaţă ghetele în cui

Christian Panucci agață ghetele în cui

Ştire online publicată Marţi, 24 August 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul fundaș internațional italian Christian Panucci a anunțat ieri că a decis să se retragă din activitatea competițională la vârsta de 37 de ani. „Am primit mai multe oferte din Statele Unite, dar nu mai am aceeași motivație ca înainte. A venit timpul să spun stop”, a declarat Panucci, care și-a reziliat contractul cu Parma la finele lunii februarie. În 19 ani de carieră profesionistă, fundașul italian a purtat culorile unor cluburi de prestigiu precum AC Milan, Inter Milano, Real Madrid și Chelsea. El a câștigat două ediții ale Ligii Campionilor, cu AC Milan (1994) și Real Madrid (1998). Potrivit Agerpres, Panucci a ținut să-i mulțumească în mod special lui Fabio Capello, actualul selecționer al echipei naționale a Angliei, care le-a antrenat pe AC Milan, Real Madrid și AS Roma. „Câștigarea Ligii Campionilor și faptul că am fost primul italian care a purtat culorile clubului Real Madrid vor rămâne printre cele mai frumoase momente din cariera mea”, a declarat Panucci, care a mai jucat la Genoa (1991-1993), AC Milan (1993-1997), Real Madrid (1997-1999), Inter Milano (1999-2000), Chelsea (2000), AS Monaco (2001) și AS Roma (2001-2009).