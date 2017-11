Chris Evert: "Aș fi șocată dacă Simona Halep nu va câștiga un Grand Slam anul viitor"

Castigatoare a 18 turnee de Grand Slam, Chris Evert a prefatat sezonul viitor din tenisul feminin, precizand ca se asteapta ca Simona Halep (1 WTA) sa castige un turneu de Grand Slam in 2018. Americanca este de parere ca Halep putea triumfa in turneele majore din acest an daca ar fi gestionat altfel meciurile importante. "As fi socata daca Halep nu va castiga un Grand Slam in 2018", a spus Chris Evert."Cred ca anul viitor o vom vedea pe Vika Azarenka la capacitate maxima, iar Maria Sharapova pare ca isi va imbunatati si ea jocul. Daca va ramane sanatoasa, Sharapova va fi o forta de luat in seama. Petra Kvitova s-a intors, Serena va reveni si ea. Apoi urmeaza jucatoarele aflate pe val: Garbine Muguruza, care are tot potentialul din lume, si Simona Halep. As fi socata daca Halep nu castiga un Grand Slam in 2018! A avut un an foarte bun. Ar fi trebuit sa castige Roland Garros, ar fi trebuit sa castige Wimbledon-ul (ar fi putut sa le invinga pe Johanna Konta si Venus Williams) si ar fi putut sa castige US Open. Doar ca a pierdut meciurile mari. Cred ca sezonul viitor va fi unul de pus in rama pentru tenisul feminin!", a declarat Chris Evert pentru Times of India.Halep a disputat doua finale de Grand Slam (ambele au fost pierdute la Roland Garros). In 2014 a fost invinsa de Maria Sharapova, iar in 2017 de Jelena Ostapenko.