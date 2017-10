Chivu s-a certat cu „Rafa“ Benitez

Ştire online publicată Luni, 27 Septembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Fundașul Cristian Chivu a avut o discuție neprincipială cu antrenorul Rafael Benitez chiar în timpul meciului cu AS Roma, pierdut de Inter Milano, scor 0-1, amenințând că va ieși de pe teren! „Dacă nu schimbi ceva, dacă nu aleargă și ei, eu ies de pe teren”, i-a strigat Chivu lui Benitez. „Chivu? A fost o problemă tactică, nu am auzit ce a spus, la pauză am discutat și mi-a spus că are nevoie de ajutor, am încercat să rezolvăm problema”, a declarat după meci Benitez. Chivu a fost huiduit de fanii formației AS Roma pe tot parcursul meciului. Nici presa italiană nu a fost blândă cu românul, despre care a scris că a avut o „seară foarte proastă și a fost foarte nervos”.