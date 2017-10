Chirondojan: „Sunt dezamăgit de evoluţia jucătorilor mei din finală”

Chirondojan: „Sunt dezamăgit de evoluția jucătorilor mei din finală”

Principal organizator al turneului, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan, a declarat că se aștepta la o cu totul altă exprimare a echipei sale în finala cu Farul. „S-a încheiat prima ediție a turneului și, deși nu au participat multe echipe, îl consider reușit. Au fost meciuri de un bun nivel, în special RCJ Farul - Kredo 63 și Constructorul-Cleopatra - Kredo 63. În ceea ce privește finala, am rămas dezamăgit. Mare parte dintre jucătorii noștri, componenți ai lotului național ce va merge la Campionatul Mondial U20 din Kenya, s-au menajat, nu au pus osul la bătaie. Mă așteptam la un scor mai strâns. Farul a arătat că este o echipă mare și poate emite justificat pretenții la titlul național. Cred că, la ora actuală, este cea mai bună din România. Ne pare rău că nu am luat Cupa, dar bine că măcar a rămas la Constanța”, a spus președintele Chirondojan. Șeful clubului din Mamaia a precizat că ediția de anul viitor a turneului se va desfășura la Varna (Bulgaria), iar cea din 2011, în Ucraina. Cei mai buni jucători din turneu vor fi cooptați în Selecționata Estului, care va înfrunta, la toamnă, Selecționata Leilor Britanici.