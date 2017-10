Chirondojan: „Câştigăm sau strângem şurubul!“

Constructorul-Cleopatra, meci cu sabia deasupra capului la Timișoara

Chirondojan: „Câștigăm sau strângem șurubul!“

Week-end-ul ce se apropie aduce cu sine un meci pe viață și pe moarte pentru Constructorul-Cleopatra. În funcție de rezultatul de la Timișoara, echipa va avea sărbători fericite sau va reveni la statutul de amatorism. Pentru rugbiștii de la Constructorul-Cleopatra, partida de sâmbătă, cu RCM Timișoara, în deplasare, contând pentru etapa a doua a returului Diviziei Naționale, este una de totul sau nimic. Formația de la malul mării își joacă ultima șansă de calificare în play-off, iar unica variantă este victoria. „La eșecul din runda precedentă, ne-am ascuns în umbra Stelei. La Timișoara, nu mai accept alt rezultat decât victoria. Dacă nu câștigăm, înseamnă că am stat degeaba cinci luni în cantonamente, am cheltuit banii de pomană, iar jucătorii ar trebui să își pună un mare semn de întrebare în dreptul lor. Echipa își va decide singură soarta. Bate și are sărbători fericite. Pierde și atunci totul se schimbă. Vor reveni la statutul de amatori, cu salariu minim pe economie. Se vor diminua toate veniturile și facilitățile, pentru că nu ne putem lăfăi într-o situație de criză, mai ales că nu ne ajută absolut nimeni. Vom strânge șurubul, ca toate cluburile”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. Nici antrenorii - Cristian Brănescu, Marian Nache și Gheorghe Florea - nu au scăpat de tirul șefului grupării rugbistice. „Meciul de la Timișoara este unul cu sabia deasupra capului pentru toată lumea, inclusiv pentru antrenori. Dacă nu facem performanță, va rămâne un singur tehnician la echipa de seniori, restul trec la copii și juniori, acesta fiind compartimentul pe care ne vom baza în viitor. Clubul rezistă de opt ani, vrem să reziste în continuare, dar nu putem sta indiferenți când vedem jucători care nu se dăruiesc. Să pună osul la bătaie, pentru că, până acum, nu mi-au demonstrat că sunt profesioniști”, a explicat președintele Chirondojan. Pentru meciul de la Timișoara, tehnicienii constănțeni nu au probleme deosebite de lot, singura absență importantă fiind aceea a lui Gabriel Bucevschi, accidentat.