Chipciu, salariu dublu la Anderlecht. A fost deja trecut pe lista UEFA

Ştire online publicată Miercuri, 20 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Alexandru Chipciu s-a transferat la Anderlecht, fiind prezentat oficial marți, 19 iulie. Mijlocașul român a semnat un contract pe patru sezoane cu gruparea belgiană, urmând a primi un salariu de două ori mai mare la echipa din Bruxelles decât avea la Steaua: 700.000 de euro pe an. Din aceștia, 200.000 de euro vor fi virați într-un fond special, de pensie, urmând a primi acești bani înapoi la împlinirea vârstei de 35 de ani.Abia ajuns în Belgia, Chipciu nu va avea parte de prea mult timp pentru acomodare, întrucât antrenorul Rene Weiler vrea să-l folosească astăzi cel puțin 45 de minute în meciul amical cu Heerenven. Motivul? Fostul stelist a fost deja trecut pe lista UEFA - ieri, 19 iulie, a fost ziua limită - de Anderlecht, urmând a face deplasarea în Rusia, la Rostov pe Don, acolo unde belgienii vor juca împotriva vicecampioanei Rusiei în turul trei preliminar al UEFA Champions League, marți, 26 iulie, de la ora 21:30. Mijlocașul de 27 de ani are șanse mari să înceapă chiar titular partida cu Rostov, în funcție de prestația sa din amicalul cu echipa olandeză, transmite digisport.ro.Rene Weiler, noul antrenor al lui Anderlecht, l-a dorit pe Alex Chipciu încă de când o antrena pe Nurnberg. De altfel, impresarul fostului jucător al roș-albaștrilor, Dragoș Sârbu, a dezvăluit când l-a convins Chipciu pe Weiler să-l transfere.”A urmărit două meciuri ale Stelei în Antalya. Nu l-am recomandat noi. El îl știa de mult. În al doilea meci s-a decis. Atunci l-a convins”, a spus agentul jucătorului, reprezentantul firmei Becali Sport.În iarnă, în cantonamentul Stelei din Antalya, Chipciu, abia revenit după accidentarea la genunchi, a jucat doar în ultimele două amicale ale roș-albaștrilor, cu Ludogorets (0-3) și Djurgardens (2-2).În meciul cu bulgarii, Chipciu a jucat foarte slab, enervându-l la culme pe Reghecampf, care l-a scos din teren după doar 45 de minute. În partida cu suedezii, însă, mijlocașul a avut o prestație mult mai bună. Potrivit impresarului său, acesta a fost meciul în care l-a convins pe Rene Weiler să-l transfere. Nu a reușit s-o facă la fosta sa echipă, FC Nurnberg, așa că a făcut-o imediat ce a ajuns la Anderlecht în această vară.