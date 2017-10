Chico a jucat contra lui Gerlem, în Portugalia

Farul l-a prezentat ieri pe atacantul portughez Chico, achiziționat de la gruparea de ligă secundă din Portugalia Varzim. „Suntem mulțumiți de ce a arătat Chico până acum“, a declarat Ion Marin. „Mă bucur că am ajuns la Farul. Este o oportunitate bună pentru mine de a evo-lua în prima ligă, după ce am jucat până acum în divizia secundă. Despre fotbalul românesc, știu, în afară de Farul, de Mutu, Steaua și Dinamo. Îl cunosc bine pe Gerlem, contra căruia am jucat în Portugalia. Faptul că am înscris de două ori în meciurile din Cipru este bine pentru mine. Îmi dă încredere. Sunt atacant și treaba mea e să marchez“, a declarat Chico.