Chiajna a cerut ca meciul cu Steaua să fie amânat

Ştire online publicată Vineri, 02 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Steaua anunțase că, în urma deciziei TAS de a retrograda FC Rapid în Liga a II-a, echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf va juca sâmbătă, de la ora 21.00, împotriva CS Concordia Chiajna, partida contând pentru etapa a III-a a Ligii I. Jocul va fi programat în exact aceleași condiții cu cel inițial, împotriva Rapidului, la ora 21.00, pe Arena Națională, a adăugat sursa citată.Managerul general al FC Steaua, Mihai Stoica, a declarat că e de acord ca meciul cu Concordia Chiajna să fie amânat, dar ar dori să primească un document oficial din parte LPF sau FRF pentru a putea schimba programul echipei."Nu am niciun fel de problemă, să ni se spună că jucăm pe 31 decembrie. Eu nu am nicio problemă cu Chiajna, are dreptate Ionuț Chirilă, e normal să nu se joace, dar să mi se spună că nu se joacă. Nu să stăm cu jucătorii ca niște imbecili în cantonament. Măcar acum, la ora asta să ni se spună «domnule nu jucați». Foarte bine, ok. Să știm și noi ce spunem suporterilor. Dar pe ei nu-i interesează soarta suporterilor. Poate vor să plece oamenii la mare de astăzi", a declarat Stoica, la DigiSport.