HC Zalău - CS Tomis, în Liga Națională de handbal feminin

Cheia victoriei este în linia de atac

Liga Națională de handbal feminin programează, astăzi, partidele etapei a treia. CS Tomis Constanța se deplasează la Zalău, unde are de înfruntat o echipă adversă incomodă, condusă de pe bancă de fostul selecționer Gheorghe Tadici. Două formații cu punctaj similar se află față în față, astăzi, în Sălaj: HC Zalău (5, 2 p) și CS Tomis (9, 2 p), diferența din ierarhie făcându-se la golaveraj (+10 gazdele, -4 oaspetele). După ce, în finalul campionatului trecut, au remizat la Zalău, handbalistele constănțene speră ca, de data aceasta, să câștige ambele puncte. „Am avut un debut bun de sezon. De fapt, conform așteptărilor și investițiilor făcute. Am învins la Cluj și am prestat un joc bun contra campioanei Oltchim, așa că privim meciul de la Zalău cu multă încredere. Dacă vom greși mai puțin în atac, putem scoate rezultatul pe care ni-l dorim”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Tomis, Gheorghe Slabu. În lotul antrenat de Goran Kurteș, nu există probleme medicale, iar atmosfera este OK, cuvântul de ordine fiind victoria. Celelalte partide ale rundei: HC Dunărea Brăila - CSM Cetate Deva, Știința Bacău - Rulmentul Brașov, U Cluj - HCM Buzău, Oltchim Râmnicu Vâlcea - HCM Roman, Rapid București - HC Oțelul Galați, HCM Știința Baia Mare - Universitatea Reșița. Etapa a patra va avea loc în data de 3 octombrie. Până atunci, CS Tomis se va pregăti pe litoral și va susține două-trei meciuri amicale. v v v După disputarea etapei de astăzi, campionatul se întrerupe, pentru a permite echipei naționale să participe la Cupa Mondială din Danemarca. Această competiție se va desfășura la Aarhus, în perioada 22-28 septembrie, iar obiectivul tricolorelor este câștiga-rea trofeului. România face parte din Grupa A, alături de reprezentativele Suediei, Rusiei și țării gazdă, în timp ce, în Grupa B, vor evolua formațiile Franței, Norvegiei, Ungariei și Germaniei. Handbalistele românce vor debuta pe 22 septembrie, la ora 21.00, în compania Danemarcei, apoi vor înfrunta Rusia (23 septembrie, ora 17.00) și Suedia (24 septembrie, ora 17.00), toate partidele fiind transmise în direct de Boom Sport Two. Semi-finalele sunt programate pe 26 sep-tembrie, iar finalele (mică și mare), pe 27 septembrie. Pentru Cupa Mondială, ultimul test al tricolorelor înainte de Campionatul Mondial din China (decembrie 2009), selecționerul Radu Voina a convocat un lot alcătuit din 17 jucătoare: Paula Ungureanu, Florentina Stanciu, Talida Tolnai, Mihaela Smedescu - portari; Valentina Elisei-Ardean, Iulia Pușcașu, Ramona Maier, Cristina Vărzaru, Oana Manea, Ionela Gâlcă Stanca, Melinda Geiger, Patricia Vizitiu, Adina Meiroșu Fiera, Carmen Amariei, Ada Moldovan, Cristina Neagu, Clara Vădineanu - jucătoare de câmp. Deținătoarea Cupei Mondiale este Danemarca. La ediția din 2008, România a pierdut toate partidele din grupă.