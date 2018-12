"Charity Basketball Game", la Sala Sporturilor. Poţi fi şi tu Moş Crăciun!

"Charity Basketball Game", la Sala Sporturilor. Poți fi și tu Moș Crăciun!

Toată lumea ar trebui să se bucure de sărbătorile de iarnă. Din păcate, încă există numeroase familii și copii care nu cunosc sensul expresiei „Sărbători Fericite”. Din acest motiv, Phoenix-Știința Constanța va încerca să facă zilele mai călduroase și să aducă un strop de sărbătoare în sânul familiilor năpăstuite de soartă, din județul Constanța.Pentru al doilea an consecutiv, la inițiativa consilierilor locali Secil Cantaragiu și Teodor Patrichi, se va organiza un eveniment sportiv cu scop caritabil, „Charity Basketball Game”, o confruntare între jucătoarele de Ligă Națională de la CS Phoenix-Știința și MK All Stars, formată din militarii americani de la Mihail Kogălniceanu.Dacă și tu vrei să ajuți în demersul lor, o poți face, sâmbătă, 15 decembrie, de la ora 18, în Sala Sporturilor, cu orice lucru care consideri că poate fi de folos unei familii defavorizate. Fie că este vorba de o hăinuță, o jucărie, alimente sau chiar o carte. Toate acestea vor fi adunate, sortate și trimise acolo unde este mai mare nevoie de ele.Gesturile umanitare nu vor rămâne nerăsplătite. Tocmai de aceea, jucătoarele de la CS Phoenix-Știința și americanii de la MK All Stars promit un spectacol sportiv de înaltă calitate. De asemenea, pauzele între reprize vor fi animate de către dansatorii de la „Revolution Dance Studio”, iar invitații speciali ai evenimentului sunt sportivii de la „Lords Of Gravity”, cei care vor încânta asistența cu cele mai inventive trucuri cu mingea de baschet.Articolele strânse în urma evenimentului vor fi distribuite ulterior către 207 familii, cu 605 copii, din 15 sate aflate în județ, cu sprijinul preotului paroh al Bisericii „Sfântul Mina”, Claudiu Banu.Partenerii evenimentului sunt Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Ovidius” Constanța, Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, Primăria Constanța, alături de alți agenți economici.