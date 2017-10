CFR, învinsă la Cluj de Bordeaux

CFR Cluj a pierdut, aseară, pe teren propriu, partida cu Bordeaux, din etapa a 4-a a grupei A a Ligii Campionilor, scor 1-2 (Dani ’9 / Gourcuff ’6, Wendel ’38). În urma acestui rezultat și a celuilalt meci din grupă (AS Roma - Chelsea 3-1), CFR coboară de pe 2 pe ultimul loc, cu 4 puncte, și își complică misiunea de a prinde primăvara europeană. În etapa viitoare, pe 26 noiembrie, CFR întâlnește la Cluj AS Roma. Celelalte partide ale serii au fost: B: Anorthosis Famagusta - Inter Milano 3-3, Werder Bremen - Panathinaikos 0-3; C: Sporting Lisabona - Șahtior Donețk 1-0, FC Barcelona - FC Basel 1-1; D: Liverpool - Atletico Madrid 1-1, Olympique Marseille - PSV Eindhoven 3-0. Steaua joacă diseară în grupa F, la Lyon (ora 21,45, în direct la Pro TV), celălalt meci din serie fiind Fiorentina - Bayern München (21,45, sport.ro). Diseară, de la aceeași oră, se mai dispută: E: Aalborg - Villarreal, Celtic Glasgow - Manchester United; G: Arsenal - Fenerbahce, Dinamo Kiev - FC Porto; H: Bate Borisov - Zenit St. Petersburg, Real Madrid - Juventus (sport.ro, înregistrat, ora 1). Altfel, FC Vaslui s-a calificat în optimile de finală ale „Cupei României“, după ce a învins, ieri, pe teren propriu, cu 3-0 (goluri Burdujan ’28, Gheorghiu ’36, Temwanjera ’51), Poli Iași. În optimi, FC Vaslui va întâlni CS Otopeni.