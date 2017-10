CFR Constanţa sau sportul în alb şi vişiniu

CFR Constanța sau sportul în alb și vișiniu

Ca în fiecare final de an, în luna decembrie, Clubul Sportiv CFR Constanța își face bilanțul, trage linie, vede ce a fost bun și ce trebuie îmbunătățit, dar își face planuri și pentru sezonul viitor. În sezonul competițional care s-a încheiat, 60 de seniori și 50 de juniori au fost legitimați la gruparea feroviară constănțeană, condusă de președintele Dumitru Ionel. Cel mai bine s-a comportat echipa de bowling, care a terminat turul campionatului Diviziei A pe locul trei, un veritabil record în materie. Echipa de fotbal, care participă în Campionatul Județean, Seria Est, se află pe locul cinci, iar în Liga Old Boys, CFR ocupă poziția secundă, cu 46 de puncte, la o „lungime” de liderul SNC (47 p). În Campionatul Național de rugby juniori U16, echipa CFR - Grup Școlar „Gh. Duca” este pe locul doi și tot la capitolul lucruri pozitive mai sunt de trecut rezultatele foarte bune ale atleților vete-rani Alexandru Pop, Marian Piron și Gheorghe Romașcanu, la Campionatele Naționale de cros și marș. De asemenea, secția de popice veterani raportează un loc șase (din 24 de echipe) la Campionatul Național de la Iași. „Încheiem un an 2011 care ne-a adus și bucurii, dar și neîmpliniri, un an greu nu numai pentru cluburile sportive, ci și pentru întreaga societate românească. Vreau să le mulțumesc pe această cale sponsorilor, instituțiilor partenere, cu care avem protocoale de colaborare, gen CS Farul, CS Cleopatra, celor care ne ajută să ne continuăm activitatea, precum Liviu Petrescu, președintele secției de fotbal, sau Constantin Olteanu”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, secretarul clubului CFR Constanța, Radu Gheorghe.