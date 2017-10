CFR Cluj, egala lui Chelsea

Campioana României, CFR Cluj, a obținut, aseară, un nou rezultat mare în Liga Campionilor, remizând, 0-0, pe teren propriu, cu Chelsea, în etapa a doua a grupelor. În urma acestui rezultat, CFR acumulează patru puncte în clasament și se situează pe locul doi, după Chelsea, care are același număr de puncte. Maurizio Trombetta, antrenorul CFR-ului, a folosit jucătorii: Stăncioiu - Tony, Cadu (cpt.), Galiassi, Pereira - Dani, Mureșan - Dubarbier, Trică (min. 89, Didi), Culio - Kone; Chelsea (antrenor, Luiz Felipe Scolari) a jucat cu: Cech - Bosingwa, Alex, Terry (cpt.), W. Bridge - Mikel - Kalou (min. 46, Anelka), Lampard, Ballack, Malouda (min. 74, Di Santo) - Drogba (min. 58, Belletti). În cealaltă partidă din grupa A, Bordeaux - AS Roma 1-3. În meciul din etapa a treia, CFR Cluj joacă la Bordeaux, pe 22 octombrie. Aseară, celelalte rezultate au fost: grupa B: Anorthosis Famagusta - Panathinaikos Atena 3-1, Inter - Werder Bremen 1-1; C: Sporting Lisabona - FC Basel 2-0, Șahtior Donețk - FC Barcelona 1-2; D: Liverpool - PSV Eindhoven 3-1, Atletico Madrid - Olympique Marseille 2-1.