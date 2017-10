CFR Cluj a ratat primăvara europeană

CFR Cluj a pierdut cu 0-1 (Almerares 15) meciul de aseară, de pe terenul lui FC Basel, contând pentru etapa a cincea a grupei E a Ligii Campionilor, iar campioana României nu mai are nicio șansă de a merge mai departe nici în Ligă și nici măcar în Europa League, de pe locul trei în serie. Indiferent de scorurile din ultima etapă (Bayern Munchen - Basel, CFR - AS Roma), echipa elvețiană nu mai poate pierde poziția a treia, fiind avantajată de rezultatele directe cu CFR. Celălalt meci de aseară din grupa E a fost AS Roma - Bayern Munchen 3-2 (Borriello 49, De Rossi 81, Totti 84p - Gomez 33, 39), clasamentul arătând astfel: 1. Bayern - 12p, 2. AS Roma - 9p, 3. Basel - 6p, 4. CFR - 3p. Restul partidelor de aseară: grupa F: Spartak Moscova - Olympique Marseille 0-3, Chelsea - Zilina 2-1; G: Ajax Amsterdam - Real Madrid 0-4, Auxerre - AC Milan 0-2; H: Braga - Arsenal 2-0, Partizan - Șahtior Donețk 0-3.