„Cerşesc milă“

Ion Marin acuză Poli Iași că face presiuni pentru a-și salva pielea

„Cerșesc milă“

Antrenorul Farului, Ion Marin, crede că, prin declararea intenției de a se retrage din campionat, dacă meciul cu Farul nu se va rejuca, Poli Iași nu face altceva decât să se acuze și să-și recunoască vina. „Au spus că se retrag? Foarte bine, s-o facă cât mai repede! Ei vor avea de suferit, nu noi. Cerșesc milă, își recunosc greșeala. Trebuia să-și verifice instalația de nocturnă înainte de meci și n-au făcut-o. Ce mai e de discutat? În fiecare dimineață a zilelor când avem meci acasă, noi verificăm nocturna și potențialul grupurilor electrogene, pentru a evita o catastrofă. Cunoaștem declarațiile celor din Copou. Încearcă să-și salveze pielea, făcând presiuni asupra Comisiei. Sunt clar vinovați de proastă organizare și fac diversiune, încercând să abată atenția de la adevărata problemă”, a declarat Ion Marin, antrenorul Farului. „Săpăligă“ a repetat că, dacă regulamentele vor fi răstălmăcite, iar soluția în această cauză nu va fi 3-0 pentru Farul, clubul constănțean va face apel, mergând până la UEFA. Farul nu este vinovată pentru ce s-a întâmplat la Iași, nu se bucură de răul lui Poli, dar vrea să se aplice regulamentul. „Acest caz e de durată, nu se va soluționa curând“, a anticipat Ion Marin. Până atunci însă, vine meciul cu Gloria Bistrița, de mâine, „și toată concentrarea noastră cade pe această partidă, foarte importantă. Sunt trei puncte acasă, pe care trebuie să le câștigăm. Bistrița e bine organizată, muncitoare și se angajează până la epuizare. A făcut un joc și un rezultat bune cu Steaua, echipă care a egalat cu șansă, în prelungiri. Însă, dacă vom evolua ca împotriva lui FC Vaslui, nu cred că ne va scăpa victoria“, a mai spus Ion Marin. În afara lui Nae și Daniel Florea, care au revenit la pregătire, dar nu intră în calcul pentru acest meci, Farul nu are probleme de lot. Ieri, urma să fie clarificată și situația lui Vlas, în sensul dacă portarul și-a efectuat etapa de suspendare la meciul cu Poli Iași sau nu. „Jocul Gloriei Bistrița oscilează între acasă și deplasare, lucru normal la o echipă tânără, dar bine organizată. Ei joacă foarte bine acasă. Sper să nu le dăm nicio șansă sâmbătă. Dacă vom evolua ca la meciul cu FC Vaslui, agresivi, nu avem cum să pierdem“, a declarat și căpitanul Farului, Florin Maxim. Farul tratează cu trei jucători din țară Ion Marin a declarat că Farul este în discuții cu două cluburi de primă ligă din România pentru trei jucători. Cu echipele, înțelegerea e aproape finalizată (atât pentru transfer definitiv, cât și pentru împrumut cu opțiune de cumpărare definitivă), mai trebuie rezolvate tratativele cu jucătorii, iar Farul vrea să rezolve repede situația, întrucât în curând se încheie perioada de transferări. În privința celor doi brazilieni aflați în probe (fundaș dreapta și vârf), Ion Marin nu crede că vor rămâne la Farul. Doar vârful de atac a arătat ceva calități. Altfel, Tibor Moldovan încă nu și-a găsit echipă. Concurența dintre Curcă și Vlas, benefică Prezentat ieri oficial la Farul, fundașul central sloven Andrej Rastovac a spus că îi place la Constanța, iar Farul e o echipă bună. „Fotbalul românesc are un nivel destul de bun, formațiile sunt bine pregătite fizic, iar jucătorii se dedică“, a spus Rastovac. Revenit în poarta Farului la meciul cu FC Vaslui, George Curcă spune că e bine să fie iar titular. Concurența e mare pe postul său, dar important e că echipa are de câștigat din lupta dintre el și Vlas, doi portari care pot juca oricând din primul minut.