Centenarul Marii Uniri, celebrat în alergare! Tricolorul, purtat la Maratonul Nisipului

Peste 1.000 de sportivi - profesioniști și amatori - din România și din străinătate vor purta tricoul tricolor la a V-a ediție a Maratonului Nisipului, pentru a celebra 100 de ani de la Marea Unire. Evenimentul sportiv internațional va avea loc în data de 25 martie, pe plaja din stațiunea Mamaia.Prin acest gest, organizatorii își doresc să transmită românilor de pretutindeni un mesaj de unitate și mândrie. Mai mult decât atât, la competiția sportivă s-au înscris deja un grup semnificativ de sportivi din Republica Moldova, care își doresc să sărbătorească, prin alergare, alături de frații lor din România și să subli-nieze legăturile puternice pe care o are „aceeași națiune despărțită de o graniță”, după un secol de la Marea Unire.„Anul 2018 are o însemnătate aparte pentru toți românii de pretutindeni, deoarece se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire. Cu acest prilej, am pregătit o surpriză pentru toți participanții la Maratonul Nisipului, ediția a V-a. Cei peste 1.000 de sportivi amatori și profesioniști vor alerga cu un tricou tehnic care poartă însemnele tricolorului, care simbolizează principiul egalității și iubirea pe care o purtăm pentru toți românii aflați în toate colțurile lumii. Am primit cu bucurie vestea că, și în acest an, va participa un număr foarte mare de sportivi de peste Prut, astfel încât simbolistica Marii Uniri să fie și mai profundă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele Asociației „SanaSport”, Daniel Antonaru, organizatorul evenimentului internațional Maratonul Nisipului.Maratonul Nisipului se adresează atât alergătorilor amatori, cât și sportivilor de performanță, și conține patru probe competitive (5 km, 10 km, maraton și semi-maraton) și crosul Family Run (aproximativ 1 km), care are menirea de a-i aduce mai aproape de sport atât pe părinți, cât mai ales pe copiii acestora și împreună de a ajuta la reconstrucția și modernizarea Secției de Terapie Intensivă Nou-Născuți și a Compartimentului de Prematuri din cadrul Spitalului Clinic de Urgență Constanța prin proiectul social inițiat de către Asociația „Dăruiește Aripi”.Aflat la a cincea ediție, evenimentul internațional Maratonul Nisipului este organizat de Asociația „SanaSport” și Radio România Constanța, în colaborare cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, Primăria Constanța și Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral.Proiectul sportiv este unul dintre primele competiții de anduranță din Europa care se desfășoară integral pe nisip și, în același timp, un mijloc inedit de promovare a sportului de masă și a litoralului românesc la nivel internațional.Cei care încă mai stau pe gânduri se mai pot înscrie până în data de 11 martie, pe website-ul evenimentului, www.maratonulnisipului.ro.