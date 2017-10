Celestino Marques a impresionat la Farul II

Mijlocașul ofensiv de 19 ani din Guineea Bissau Celestino Marques Silva Ilnhasse, aflatîn probe la Farul II, a lăsat o impresie deosebită în cantonamentul de pregătire de la Tg. Neamț. „Rechinii“ mici, cu un lot de 19 jucători, au petrecut 10 zile la Tg. Neamț, având în program antrenamente și trei meciuri amicale, 1-2 cu Cetatea Tg. Neamț (gol Celestino), 1-1 cu Pambac Bacău (Calagi) și 8-3 cu Unirea Beroaia (Calagi 3, Alibec 2, Nane, A. Dan și A. Grigoraș). Antrenorul principal Lucian Marinof a apreciat, pentru „Cuget Liber“, că stagiul a fost util, constănțenii beneficiind de condiții bune. Din păcate, au apărut unele accidentări sau au recidivat altele mai vechi, cum a fost cazul lui A. Mihai, Bubuleandră, Waly Dior Ndiaye (celălalt african aflat în probe la Farul II, fundaș central senegalez), Durbac, Gheorghiu, Butcaru, ultimii doi reveniți la echipă, ca și Rențea. „Celestino a lăsat o impresie deosebită. Este mic de înălțime (n.n. - 1,65 m), dar are tehnică, viteză de reacție și inteligență în joc. L-am folosit în spatele vârfului. Cred că în scurt timp, cu o cultură fotbalistică specifică țării noastre, va putea crește mult în joc. Iar în 1-2 ani ar putea face pasul către echipa mare“, ne-a declarat Marinof. Descoperiți în apărare Potrivit tehnicianului, celălalt fotbalist de culoare, Waly, deși puternic, are foarte multe lipsuri tehnico - tactice. De asemenea, este lent. „Nu cred că mai poate remedia deficiențele, având deja 21 de ani. Mâine (n.n. - astăzi), va veni impre-sarul celor doi și vom vorbi. Din punc-tul nostru de vedere, doar Celestino este de perspectivă“, a arătat Lucian Marinof. Farul II urmărește și completarea lotului, fiind descoperită pe posturile de fundaș central și mijlocaș central și dreapta. Plecarea lui Mățel la Delta Tulcea a fost rezolvată prin readucerea ca fundaș dreapta a lui Butcaru, de la Aurora Năvodari. Problema e în centrul apărării, în condițiile accidentărilor lui Armando și Bubuleandră și a dispariției de la echipă a lui Pascale. „În unele meciuri de la Tg. Neamț, nu am avut la dispoziție niciun fundaș central, fiind nevoit să improvizez“, ne-a mai spus Marinof. Sâmbătă, amical cu Portul Sâmbătă, la ora 10, Farul II va mai susține un amical, cu Portul Constan-ța, pe terenul adversarilor. Săptămâna viitoare, miercuri sau joi, ar putea fi programată revanșa acestui joc, în fieful „rechinilor“, însă doar dacă Farul nu va solicita Farul II pentru jocul-școală premergător partidei de la Craiova.Mijlocașul ofensiv de 19 ani din Guineea Bissau Celestino Marques Silva Ilnhasse, aflatîn probe la Farul II, a lăsat o impresie deosebită în cantonamentul de pregătire de la Tg. Neamț. „Rechinii“ mici, cu un lot de 19 jucători, au petrecut 10 zile la Tg. Neamț, având în program antrenamente și trei meciuri amicale, 1-2 cu Cetatea Tg. Neamț (gol Celestino), 1-1 cu Pambac Bacău (Calagi) și 8-3 cu Unirea Beroaia (Calagi 3, Alibec 2, Nane, A. Dan și A. Grigoraș). Antrenorul principal Lucian Marinof a apreciat, pentru „Cuget Liber“, că stagiul a fost util, constănțenii beneficiind de condiții bune. Din păcate, au apărut unele accidentări sau au recidivat altele mai vechi, cum a fost cazul lui A. Mihai, Bubuleandră, Waly Dior Ndiaye (celălalt african aflat în probe la Farul II, fundaș central senegalez), Durbac, Gheorghiu, Butcaru, ultimii doi reveniți la echipă, ca și Rențea. „Celestino a lăsat o impresie deosebită. Este mic de înălțime (n.n. - 1,65 m), dar are tehnică, viteză de reacție și inteligență în joc. L-am folosit în spatele vârfului. Cred că în scurt timp, cu o cultură fotbalistică specifică țării noastre, va putea crește mult în joc. Iar în 1-2 ani ar putea face pasul către echipa mare“, ne-a declarat Marinof. Descoperiți în apărare Potrivit tehnicianului, celălalt fotbalist de culoare, Waly, deși puternic, are foarte multe lipsuri tehnico - tactice. De asemenea, este lent. „Nu cred că mai poate remedia deficiențele, având deja 21 de ani. Mâine (n.n. - astăzi), va veni impre-sarul celor doi și vom vorbi. Din punc-tul nostru de vedere, doar Celestino este de perspectivă“, a arătat Lucian Marinof. Farul II urmărește și completarea lotului, fiind descoperită pe posturile de fundaș central și mijlocaș central și dreapta. Plecarea lui Mățel la Delta Tulcea a fost rezolvată prin readucerea ca fundaș dreapta a lui Butcaru, de la Aurora Năvodari. Problema e în centrul apărării, în condițiile accidentărilor lui Armando și Bubuleandră și a dispariției de la echipă a lui Pascale. „În unele meciuri de la Tg. Neamț, nu am avut la dispoziție niciun fundaș central, fiind nevoit să improvizez“, ne-a mai spus Marinof. Sâmbătă, amical cu Portul Sâmbătă, la ora 10, Farul II va mai susține un amical, cu Portul Constan-ța, pe terenul adversarilor. Săptămâna viitoare, miercuri sau joi, ar putea fi programată revanșa acestui joc, în fieful „rechinilor“, însă doar dacă Farul nu va solicita Farul II pentru jocul-școală premergător partidei de la Craiova.