Cele mai mari surprize ale acestui sezon de Europa League

Vineri, 26 Mai 2017.

Deși se zvonea că este competiția blaturilor, rezultatele din Europa League din acest sezon nu le-au dat cârcotașilor ocazia să scoată în evidență eventuale meciuri suspecte, întrucât nu s-au înregistrat cazuri de acest gen. Totuși, au existat câteva surprize notabile, despre care vom vorbi în cele ce urmează.Prima mare surpriză s-a produs chiar în prima rundă din faza grupelor Europa League. Frank de Boer a început cu stângul și Europa League, după ce formația sa avusese și un start de sezon slab în Serie A. Internazionale Milano a pierdut cu 0-2 în fața echipei Hapoel Beer Sheva din Israel chiar pe Giuseppe Meazza, în data de 15 septembrie 2016.Numai 85 de zile a rezistat fostul internațional olandez pe banca milanezilor, care a spus imediat după demiterea sa că ar fi avut nevoie de mai mult timp pentru a reuși să pună pe picioare acest proiect. Deși a reușit să o învingă pe Juventus în campionat, conducerea lui Inter și-a pierdut încrederea în capacitatea sa de a duce clubul la standardele așteptate.Având o cotă inițială de 7.20, care a scăzut apoi până la 6.00, victoria lui Hapoel Beer Sheva a fost a patra cea mai mare surpriză din punctul de vedere al caselor de pariuri.Următoarea mare surpriză a venit chiar în runda a doua, atunci când campioana din Cipru a învins campioana din Grecia. APOEL a învins-o pe Olympiakos Piraeus în deplasare prin golul reușit de Soteriou Pieros în minutul 10 al partidei. Esteban Cambiasso, Marko Marin, Oscar Cardozo și compania și-au predat armele în fața unor jucători necunoscuți pe plan European. În prezent, ambele formații sunt aproape de a-și adjudeca din nou titlurile de campioană și în acest sezon.Având o cotă inițială de 8.75 pentru victorie, care ulterior a scăzut până la 6.00 înainte de începerea partidei, victoria lui APOEL a reprezentat a doua cea mai mare surpriză la pariuri a sezonului 2016-2016 de Europa League.Runda a treia a fost și cea care a dat cea mai mare surpriză a sezonului. În 20 octombrie 2016, antrenorul Marius Șumudică a detonat bomba anului în Europa League, învingând campioana cehiei la ea acasă, prin intermediul reușitei lui Denis Alibec și autogolului dat de Horava Tomas. Interesant este că internaționalul ceh în vârstă de 28 de ani și-a spălat o parte din păcate pe finalul partidei, marcând în minutul 86 și în poarta lui Silviu Lung jr., însă prea târziu pentru a mai schimbat soarta partidei.Deși victoria Astralilor primise o cotă inițială de 6.75 la pariuri, aceasta a crescut până la 11.00 înainte de începerea partidei, reprezentând astfel cea mai mare surpriză a acestei stagiuni de Europa League.Ultima mare surpriză din ediția 2016-2017 Europa League s-a produs tocmai în grupa FCSB-ului, în runda a patra și nu a fost provocată de FC Zurich, formație din liga secundă elvețiană, ci de Osmanlispor, echipa la care evoluează Lukasz Szukala, Gabriel Torje și Raul Rusescu, printre alții.Veteranul în vârstă de 35 Pierre Webo, care a evoluat 9 sezoane și jumătate în fotbalul spaniol – în mare parte la Osasuna și Mallorca, a deschis scorul în minutul 8 al partidei desfășurate pe Estadio de la Ceramica (fostul El Madrigal). Imediat după pauză, Submarinul Galben a replicat prin Rodri Hernandez, care a restabilit egalitatea pe tabela de marcaj în minutul 48, pentru ca apoi, Raul Rusescu să dea lovitura de grație în minutul 75, ca un veritabil matador.Victoria lui Osmanlispor era cotată inițial cu 7.75, însă coeficientul a crescut până înainte de începerea partidei până la 8.40, transformând victoria foștilor jucători din Liga 1 în a treia cea mai mare surpriză a sezonului.Europa League s-a incheiat cu meciul de miercuri seara in care Manchester United a castigat in premiera Europa League la fotbal dupa ce a invins-o pe Ajax Amsterdam cu scorul de 2-0 in finala desfarsurata in Stockholm.