Cele mai bune echipe de şah din România îşi apără regii la Superliga de la Mamaia

Cele mai bune echipe de şah ale României s-au mutat, în acest început de octombrie, pe litoral, mai exact la Mamaia, căutând mutările cu care să atace primul loc în clasamentul Superligii 2021.11 echipe la masculin şi şase la feminin îşi apară regii timp de 10 zile, în cea mai importantă competiţie din şahul românesc.Judeţul Constanţa are o singură reprezentantă, în Superliga masculină: CS Victoria Sparta Techirghiol, în componenţa Konstantin Tarlev, Ruslan Soltanici, Constantin Ionescu, Ioan Cosma, Boris Itkis, Alexandru Călin.Lupta pe eşichier pentru cele mai importante titluri naţionale pe echipe a (re)început în condiţii de deplină siguranţă, iar pasionaţii de şah au avut încă din prima zi multiple motive de bucurie: câteva meciuri pe muchie de cuţit, mai multe partide spectaculoase, partide încheiate cu rezultate surpriză şi invitaţi de marcă, precum Dieter Nisipeanu, Mircea Pârligras, Irina Bulmaga, Tiberiu Georgescu, Ciprian Nanu sau Gabriel Grecescu.Iar în timp ce, la Mamaia, se luptă cele mai puternice cluburi de şah din România, opt cluburi - CS Otopeni, CSM Cluj Napoca, CS Muncitorul Reşiţa, SCM Gloria Buzău, CS Sergentul Vaslui, CSU ASE Bucureşti, LPS Satu-Mare şi CS Ineu - se pregătesc pentru a accede la dreptul de participare la Superliga 2022.XXXCampioană mondială de junioare sub 13 ani, componentă a lotului „olimpic” feminin de la vârsta de 14, vicecampioană europeană pe echipe la 15 ani - alături de Alessia Ciolacu, o altă junioară extraordinară şi actuală campioană naţională de senioare -, cvadriplă campioană naţională de junioare în acest an şi, începând din această toamnă, cea mai tânără maestră internaţională de şah a României.Deşi are doar 17 ani, Miruna Lehaci, de la CSU ASE Bucureşti, este deja una dintre cele mai cunoscute practicante ale „sportului minţii” din ţara noastră, iar victoria sa entuziasmantă din prima rundă a Superligii de la Mamaia demonstrează o dată în plus faptul că România se bucură de o generaţie tânără cu adevărat specială.XXXCampionatul European de juniori, şah clasic - sistem hibrid, este programat în perioada 15-21 octombrie, iar cele trei locuri de desfăşurare au fost alese după ce jucătorii au confirmat dorinţa de a participa, astfel încât acestea să fie convenabil poziţionate geografic pentru majoritatea dintre participanţi.Locaţiile sunt Bucureşti, unde se vor întrece 23 sportivi, Iaşi, unde vor concura nouă sportivi, şi Cluj, unde în bătălia creierelor vor intra cinci sportivi.„La Campionatul European, se va juca respectând toate măsurile de protecție impuse de autorităţi împotriva răspândirii virusului Covid-19”, au precizat reprezentanţii Federaţiei Române de Şah.Foto: Facebook / Federaţia Română de Şah