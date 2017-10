Discuții cu Grigoraș pentru revenirea pe banca Farului

„Cel târziu duminică, dau răspunsul final“

Tehnicianul Petre Grigoraș a purtat, miercuri seară și ieri, două runde de discuții cu reprezentanții FC Farul și cu oamenii de afaceri constănțeni care vor să se implice la club. Potrivit antrenorului, s-a ajuns la un acord de principiu, dar Grig a cerut un răgaz de două zile pentru a da răspunsul final. Dacă situația se va rezolva, la echipă este așteptat și fostul impresar și manager al lui FCM Bacău, Relu Damian, în funcția de președinte. „În principiu, lucrurile s-au pus la punct în ce mă privește, dar am o problemă personală de rezolvat și am cerut un răgaz de două zile. Voi da răspunsul final cel târziu duminică. Clubul nu e desființat, pentru că, mâine (n.n. - astăzi), la apel, am primit asigurări că situația se va rezolva. Important este cum se vor organiza lucrurile de vineri (n.n. - astăzi) încolo. Trebuie întocmit un buget până la finele campionatului și alcătuită o echipă. Situația e foarte dificilă. Să se rețină clar, greul abia de vineri începe. Dar se pare că e o treabă serioasă, iar oamenii care vor să se implice alături de actualul patronat bine intenționați. E îmbucurător că nu vor să lase echipa să moară. Au obiective pe termen scurt și lung. Am vorbit cu ei și am încredere în cuvântul lor. Relu Damian așteaptă și el ca problemele să se rezolve pentru a veni ca președinte. El a avut mai multe discuții cu cei de la Farul. În privința lotului, din păcate, se pleacă de la zero. În sezonul 2000/2001, de bine de rău, mai aveam un nucleu de 6-7 jucători, la care s-au adăugat tineri de la Centrul de copii și juniori. Ar fi excelent dacă Viitorul ar da dovadă de înțelegere și ar fi de acord cu amânarea primei etape. Farul ar avea astfel timp mai mult pentru organizarea echipei”, a declarat Grigoraș, pentru „Cuget Liber”.