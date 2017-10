Cel mai nou transfer al roş-albaştrilor şi-a pus semnătura pe contract

Cel mai nou transfer al roș-albaștrilor și-a pus semnătura pe contract

Ştire online publicată Vineri, 18 Septembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Mijlocașul de origine marocană Houssine Kharja a semnat un contract valabil pe un an cu echipa de fotbal Steaua București, a anunțat campioana României pe site-ul său oficial.Houssine va purta tricoul cu numărul 14 și va fi prezentat oficial sâmbătă, începând cu ora 10,30, într-o conferință de presă care va avea loc la Mogoșoaia. Conferința de presă va fi urmată de un antrenament deschis presei în primele 15 minute.Houssine Kharja s-a născut pe 9 noiembrie 1982, la Poissy, în Franța, și a început fotbalul profesionist la Paris Saint-Germain, de unde s-a mutat, în 2000, la Gazelec Ajaccio.După numai un an, a ajuns la Sporting Lisabona, unde nu a evoluat, fiind cedat apoi în Italia, la Ternana, club de care a aparținut până în 2007 și pentru care a evoluat de 122 de ori și a înscris 10 goluri. În martie 2007 a semnat cu Piacenza, de la care a plecat, la începutul lui 2008, la AC Siena, în Serie A, sub formă de împrumut. În 2009 a fost achiziționat de Genoa, la care a rămas până în 2011, cu o pauză de o jumătate de sezon, în care a evoluat, tot sub forma de împrumut, pentru Internazionale Milano. Vara lui 2011 i-a adus transferul la AC Fiorentina, unde a stat un sezon, fiind cedat apoi în Qatar, la Al-Arabi. În sezonul trecut a evoluat pentru Sochaux, scrie realitatea.net