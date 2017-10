Lui Emil Nanu nu îi e frică de concurență:

„Cel mai în formă atacant va fi titular“

Revenit la FC Farul, după ce fusese împrumutat la divizionara secundă Delta Tulcea, atacantul Emil Nanu a declarat că nu se teme de concurență și că se va lupta pentru un loc în primul 11. „Farul are mulți atacanți în lot, cine se va pregăti mai bine și cine va fi în formă va fi titular. Indiferent de sistemul de joc, cu unul sau doi atacanți, noi trebuie să fim gata să intrăm în teren. Avem mult de muncă și sperăm să ne îndeplinim obiectivul, evitarea retrogradării”, a declarat Nanu. La rândul său, brazilianul Gerlem, desemnat cel mai bun fotbalist al județului Constanța pe 2008, a spus că își dorește să se acomodeze rapid cu temperaturile scăzute de la Constanța, să fie sănătos și, în retur, să înscrie cât mai multe goluri. „Mă onorează distincția primită. Acum, deși e foarte frig, am trecut la treabă, sperăm ca totul să fie OK și să nu mai avem emoții cu retrogradarea”, a spus fotbalistul sud-american.