„Cel mai important obiectiv - câştigarea unei medalii la JO 2012“

Lucian Luca, membru al Biroului federal al FR de Lupte:

„Cel mai important obiectiv - câștigarea unei medalii la JO 2012“

Membru al Biroului federal al FR de Lupte și președinte al Comisiei de marketing din cadrul aceluiași for, Lucian Luca susține că cel mai important obiectiv al federației este câștigarea unei medalii la Jocurile Olimpice de la Londra 2012. Un vis realizabil! „Pentru Federația Română de Lupte, 2010 a fost un an bun, chiar foarte bun, pentru că s-au obținut performanțe de excepție la Campionatele Mondiale. Avem sportivi pe podium la mai multe categorii, ceea ce ne îndreptățește să sperăm la cucerirea unei medalii la JO 2012. Acesta este, practic, obiectivul principal”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Lucian Luca. Oficialul din Mangalia și colegii săi din Biroul federal au mult de lucru în acest final de an. „României i-a revenit onoarea de a găzdui ediția de anul viitor a Campionatului Mondial de lupte pentru juniori. Turneul va avea loc în luna iulie, la București. Până atunci, trebuie să punem la punct toate aspectele de natură organizatorică. Și avem serios de muncă, în condițiile în care, la competiție, vor participa aproximativ 1.000 de persoane - sportivi, antrenori, arbitri, oficiali ai delegațiilor. Am rezolvat problema cazării, iar acum negociem pentru transport și televizare”, a explicat Luca. Alin Alexuc, sportivul anului Sportivul Alin Alexuc a fost desemnat cel mai bun luptător român al anului 2010, de către Federația Română de Lupte. Medaliat cu argint la Campionatele Mondiale de juniori de la Budapesta, în luna iulie, la categoria 96 kg, stilul greco-romane, Alexuc ocupase locul șase în clasamentul FRL pe 2009. Alexuc a fost urmat în clasament de Ion Panait și de Ana Maria Pavăl. La Mangalia, vin Moș Nicolae și Moș Crăciun Moș Nicolae și Moș Crăciun vin, în decembrie, să-i premieze pe cei mai buni luptători din Mangalia, care au avut rezultate meritorii în competițiile de anul acesta. Pentru toți medaliații, sunt pregătite cadouri surpriză, pe măsura efortului depus. Apoi, în perioada 3-9 ianuarie, zece sportivi de la CS Mangalia și antrenorul Marian Oancea vor pleca în cantonament, la Brașov sau Petroșani.