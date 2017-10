Ilhan Mustafa, directorul Palatului Copiilor Constanța:

„Cel mai important lucru este să atragem copiii către sport“

Directorul Palatului Copiilor Con-stanța, prof. Ilhan Mustafa, este de părere că obiectivul cel mai important al instituției pe care o conduce este, în 2012, atragerea către sport și către celelalte cercuri ale Palatului a unui număr cât mai mare de copii.„La fotbal, în Constanța, există un lider detașat, Academia Hagi, care a luat cei mai buni, cei mai de perspectivă copii. Restul cluburilor - Farul, Palatul, Metalul etc. - încearcă să se mențină, să supraviețuiască. La baschet, direcționăm vârfurile către CSS 1, iar acum a apărut o nouă motivație, divizionara secundă BC Farul. În aceste condi-ții, pentru noi, cel mai important lucru este să atragem copii spre sport, să vină să facă mișcare, dar și să se implice în celelalte activități din cadrul Palatului. Despre performan-ță, nu putem vorbi, cel puțin la ora actuală”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, profesorul Ilhan Mustafa.În timp ce secția de natație este în regres, neputând raporta cam-pioni, speranțele pe 2012 se leagă de secția de șah.„La natație, sperăm să revenim în prim plan peste unul-doi ani. În schimb, suntem mulțumiți de modul în care s-au comportat tinerii noștri șahiști în competițiile naționale și internațio-nale de anul trecut. Sperăm să o facă cel puțin la acest nivel și în 2012”, a explicat directorul Palatului Copiilor.v v vÎn ceea ce privește personalul instituției, profesorul Ilhan Mustafa trage semnalul de alarmă: „Am ajuns la cota de avarie, suntem la limita limitei. Așteptăm o minune în 2012. Se fac eforturi uriașe, iar ceea ce ne consolează și ne dă puterea de a merge înainte este faptul că sun-tem, în continuare, căutați, copiii vin la activitățile sportive, culturale, artistice, educative ale Palatului. Sperăm să nu mai pierdem posturi și să putem păstra funcționale sectoarele pe care am reușit să le îmbunătățim în 2011. Vreau să fac precizarea că tot ceea ce am reabilitat anul trecut s-a făcut numai cu fonduri extrabugetare”.