Cei mai tari judokani sunt de la Constanţa

Turneul internațional Mikomi

Cei mai tari judokani sunt de la Constanța

Micii judokani de la LPS „Nicolae Rotaru” CSS Constanța au avut evoluții foarte bune la turneul internațional pentru copii Mikomi, concurs desfășurat, zilele trecute, la Sala Polivalentă din București. Ei cu cucerit nouă medalii, dintre care două de aur, două de argint și cinci de bronz. Iată și rezultatele complete, pe categorii de vârstă și greutate: Under 9: Andrei Ene (34 kg) - locul II, David Popescu (27 kg) - locul III, Antonio Olteanu (30 kg) - locul III; Under 11: Maria Cristina Roșioru (40 kg) - locul I, Ana Maria Crețu (36 kg) - locul II, Anastasia Marin (32 kg) - locul III, Ștefania Stănică (27 kg) - locul V, Aisun Seit-mola (42 kg) - locul V; Under 13: Mădălina Grecu (+60 kg) - locul I, Mihaela Pescaru (36 kg) - locul III, Liviu Dănăilă (50 kg) - locul V;Under 15: Mona Radu (57 kg) - lo-cul III, Ana Maria Pescaru (44 kg) - locul V, Vladimir Grubai (50 kg) - locul V. De pregătirea sportivilor de la LPS Constanța se ocupă antrenorii Feuzi Gelal și Radu Luca. La turneul Mikomi, a mai participat un alt judokan dobrogean, Ștefan Meran, de la CS Agigea, sportivul antrenat de Emin Acmola clasându-se pe locul V la categoria +66 kg. „Îi felicit pe sportivi pentru medaliile cucerite și pentru efortul depus la sală, în sesiunea de pregătiri. De asemenea, mulțumim și Asociației părinților din Judo, fără sprijinul căreia nu am fi putut participa la competiție”, a declarat, pentru Cuget Liber”, prof. Feuzi Gelal.