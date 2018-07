Cei mai interesanți fotbaliști liberi de contract pe piața internațională

Cei mai interesanți fotbaliști liberi de contract pe piața internațională așteaptă oferte. Printre ei se numără și trei jucători care au trecut prin Liga I: Markovic, Djapka și Sougou.CFR Cluj a dovedit că se poate lua campionatul dacă aduci jucători liberi de contract, cu condiția să ai în staff oameni care se pricep la fotbal și care profită de orice oportunitate apărută pe piața fotbaliștilor.Pe tranfermarkt.com se pot găsi jucătorii fără contract în acest moment. Am alcătuit o listă cu cei mai interesanți 5 pe fiecare post, într-un sistem 4-2-3-1, ținând cont de valoarea de piață și de titlurile câștigate în carieră.Zeljko Brkic – sârb, 31 de ani, 1.94 m, cotă de piață 800.000 de euro, câștigător al Cupei Greciei, 11 selecții la naționala Serbiei.Hugo Ventura – portughez, 30 de ani, 1.88 m, 800.000 de euro, dublu campion al Portugaliei.Kevin Olimpa – francez, 30 de ani, 1.86 m, 400.000, campion al Franței și câștigător al Cupei Franței și al Cupei Ligii Franței.Azbe Jug – sloven, 26 de ani, 1.91 m, 400.000, câștigător al Cupei Franței, 11 selecții pentru Slovenia U21.Grzegorz Sandomierski – polonez, 28 de ani, 1.96 m, 200.000, campion al Croației, câștigător al Cupei Poloniei, dublu câștigător al Supercupei Poloniei, 3 selecții pentru națională.Cesar Ilbanez – mexican, 26 de ani, 1.71 m, 800.000, dublu campion al Mexicului, câștigător al Cupei Mexicului, 5 selecții pentru Mexic U23.Severo Meza – mexican, 31 de ani, 1.79 m, 700.000, dublu campion al Mexicului, triplu câștigător al Ligii Campionilor CONCACAF, 16 selecții pentru naționala mare. Cesar Ilbanez – mexican, 26 de ani, 1.71 m, 800.000, dublu campion al Mexicului, câștigător al Cupei Mexicului, 5 selecții pentru Mexic U23.Severo Meza – mexican, 31 de ani, 1.79 m, 700.000, dublu campion al Mexicului, triplu câștigător al Ligii Campionilor CONCACAF, 16 selecții pentru naționala mare. Cicinho – brazilian, 31 de ani, 1.74 m, 500.000, câștigător al Europa League cu FC Sevilla.Anthony Vanden Borre – belgian, 30 de ani, 1.82 m, 500.000, câștigător de 6 ori al campionatului Belgiei, 29 selecții / 1 gol pentru națională.Yaroslav Oliynyk – ucrainean, 27 de ani, 1.81 m, 500.000, 6 selecții pentru Ucraina U21.Philipp Wollscheid – german, 29 de ani, 1.94 m, 2,5 milioane, două selecții pentru națională.Sebastien Bassong – camerunez, 31 de ani, 1.87 m, 1 milion, 18 selecții la prima reprezentativă.Felipe Santana – brazilian, 32 de ani, 1.94 m, 1 milion, dublu campion al Germaniei, câștigător al Cupei Germaniei, campion al Greciei, câștigător al Cupei Greciei.Cedric Mongongu – congolez, 29 de ani, 1.89 m, 800.000, 31 de selecții / 1 gol pentru națională.Zarko Markovic – sârb, 31 de ani, 2.04 m, 700.000, a mai jucat la Gaz Metan Mediaș, deci are avantajul că este deja adaptat la condițiile din România.Guilherme Sigueira – brazilian, 32 de ani, 1.92 m, 1,5 milioane, campion al Portugaliei, câștigător al Supercupei Spaniei, câștigător al Cupei Portugaliei și al Cupei Ligii Portugaliei.Florian Marange – francez, 32 de ani, 1.81 m, 1 milion, câștigător al Cupei Franței, 6 selecții pentru Franța U21.Eren Albayrak – turc, 27 de ani, 1.79 m, 800.000, campion al Turciei, o selecție pentru națională.Constant Djapka – ivorian, 31 de ani, 1.77 m, 600.000, 8 selecții pentru națională, a jucat în trecut la Pandurii Tg. Jiu.Aristidis Soiledis – grec, 27 de ani, 1.81 m, 400.000, campion al Greciei, câștigător al Cupei Greciei, 13 selecții/1 gol pentru Grecia U21.Darron Gibson – irlandez, 30 de ani, 1.83 m, 1,5 milioane, dublu campion al Angliei, triplu câștigător al Cupii Ligii Angliei, câștigător al FIFA World Club. Jiu.Aristidis Soiledis – grec, 27 de ani, 1.81 m, 400.000, campion al Greciei, câștigător al Cupei Greciei, 13 selecții/1 gol pentru Grecia U21.Darron Gibson – irlandez, 30 de ani, 1.83 m, 1,5 milioane, dublu campion al Angliei, triplu câștigător al Cupii Ligii Angliei, câștigător al FIFA World Club. Toate trofeele sunt luate cu Manchester United.Andersson – brazilian, 30 de ani, 1.75 m, 1,5 milioane, câștigător al Ligii Campionilor cu Manchester United, a câștigat de 4 ori Premier League, dublu campion al Portugaliei, dublu câștigător al Cupii Ligii Angliei, 9 selecții pentru națională.Valeri Ferdorchuk – ucrainean, 29 de ani, 1.79 m, 800.000, câștigător al Supercupei Ucrainei.Junihho – brazilian, 28 de ani, 1.73 m, 800.000, triplu câștigător al MLS, dublu câștigător al Supporters Shield.Abdou Traore – din Mali, 30 de ani, 1.80 m, 600.000, campion al Franței, câștigător al Cupei Franței și al Cupei Ligii Franței, câștigător al Supercupei Franței, 37 de selecții/3 goluri pentru prima reprezentativă.Pereyra Diaz – argentinian, 27 de ani, 1.78 m, 1 milion, dublu câștigător al Cupei Americii de Sud.Samuel Inkoom – ghanez, 29 de ani, 1.79 m, 1 milion, campion al Elveției, câștigător al Cupei Elveției, campion mondial U20, 46 selecții/1 gol pentru națională.Danilinho – brazilian, 31 de ani, 1.65 m, 900.000, campion al Mexicului, campion al Americii de Sud la U20, 6 selecții/1 gol pentru Brazilia U20.Moudou Sougou – senegalez, 33 de ani, 1.78 m, 700.000, campion al României cu CFR Cluj.Yorleys Mena – columbian, 26 de ani, 1.82 m, 600.000, campion al Columbiei.Josue – portughez, 27 de ani, 1.74 m, 1,75 milioane, câștigător al Cupei Portugaliei și al Supercupei Portugaliei, 4 selecții pentru prima reprezentativă.Maxi Rodriguez – uruguayan, 27 de ani, 1.81 m, 1,4 milioane, campion al Uruguayului.Damian Escudero – argentinian, 31 de ani, 1.71 m, 1 milion, 3 selecții/1 gol pentru Argentina U20.Samir – croat, 31 de ani, 1.78 m, 800.000, de 7 ori campion al Croației, câștigător al Cupei Chinei, de 5 ori câștigător al Cupei Croației, 7 selecții pentru națională.Mitch Nichols – australian, 29 de ani, 1.81 m, 750.000, dublu campion al Australiei, 5 selecții pentru prima reprezentativă.Samir Nasri – francez, 31 de ani, 1.77 m, 6 milioane, dublu campion al Angliei, câștigător al Cupei Ligii Angliei, campion U17, câștigător al Supercupei Angliei, 41 selecții/5 goluri pentru națională.Diego Capel – spaniol, 30 de ani, 1.73 m, 800.000, câștigător al Cupei Spaniei, câștigător al Cupei Portugaliei, campion al Belgiei, dublu câștigător al Cupei UEFA, campion european U21, două selecții pentru prima reprezentativă.Sebastian Gonzalez – argentinian, 26 de ani, 1.66 m, 800.000, două selecții pentru Argentina U17.Saidi Ntibazonkiza – burundez, 31 de ani, 1.70 m, 700.000, 13 selecții/5 goluri pentru naționala țării sale.Simon Dawkins – jamaican, 30 de ani, 1.77 m, 700.000, 21 de selecții/ 3 goluri pentru prima reprezentativă.Micheil Kramer – olandez, 29 de ani, 1.96 m, 1,5 milioane, campion al Olandei, dublu câștigător al Cupei Olandei, câștigător al Supercupei Olandei.Jonathan Cristaldo – argentinian, 29 de ani, 1.75 m, 1,2 milioane, câștigător al Cupei Braziliei, o selecție pentru națională.Jean Carlos Blanco – columbian, 26 de ani, 1.81 m, 1 milion, 4 selecții/1 gol pentru Columbia U17.Victor Anichebe – nigerian, 30 de ani, 1,90 m, 1 milion, 11 selecții/1 gol pentru prima reprezentativă.Christos Aravidis – grec, 31 de ani, 1.77 m, 800.000, golgheter al Greciei, câștigător al Cupei Greciei, 5 selecții/1 gol pentru naționala Eladei.În concluzie, echipa ideală a jucătorilor fără contract la începutul lunii iulie este: Brkic - Ilbanez, Wollscheid, Bassong, Guilherme - Gibson, Andersson - Pereyra, Josue, Nasri – Kramer.