Spectacol pe plaja "Laguna"!

Cei mai buni luptători din lume vin să se bată pentru titlurile mondiale la Mangalia

La sfârșitul acestei săptămâni, pe plaja „Laguna“ din Mangalia, luptători din toate colțurile lumii vor veni să-și măsoare forțele în cadrul Campionatului Mondial de lupte pe plajă. Competiția se va desfășura în perioada 11-14 iunie.Mangalia a fost aleasă, anul acesta, să fie gazda Mondialelor de lupte pe plajă, iar acest fapt este un lucru de mândrie pentru vicepreședintele Federației Române de Lupte, Lucian Luca, acesta fiind și președinte al Asociației Sportive Municipale Callatis mg Man-galia. Lucian Luca a avut ca și obiectiv organizarea Mondialelor pe plajă în Mangalia încă de la numirea în funcția de vicepreședinte, în 2013.„Încă de când am intrat în structura de conducere a federației, am anunțat că vreau să aduc la Mangalia un campio-nat mondial. Iată că, în urma relațiilor excelente de colaborare cu forurile de specialitate internaționale, am reușit să mă țin de promisiune și să fac o bucurie practicanților și iubitorilor luptelor. Este o victorie a luptelor românești, iar sportivilor noștri le dorim să cucerească un număr cât mai mare de medalii”, a declarat Lucian Luca.La ediția de anul trecut, organizat pe plajele elene, sportivul constănțean Vlad Caraș a devenit campion mondial, la categoria 80 kg. Anul acesta, luptătorul își va apăra titlul în fața propriilor suporteri și a familiei.Luptele pe plajă sunt o tradiție în sudul litoralului românesc, iar conducerea clubului local crede cu tărie că va obține o medalie.„Acest turneu de anvergură vine la Mangalia ca o încununare a unei vaste activități sportive. Am început în 1985, cu Trofeul Callatis, iar apoi, an de an, sub diferite forme, am organizat concursuri de lupte pe plajă. Firesc, așteptările noastre sunt mari. Suntem gazde și, în afară de o organizare impecabilă, ne dorim și o medalie. Dacă ne-am păstra titlul mondial cucerit anul trecut, ar fi perfect!”, a declarat prof. Ionel Luca, președinte de onoare al CS Mangalia.Organizatorii le-au pregătit par-ticipanților diverse forme de divertisment. În ideea de a-i face pe sportivi să se simtă bine, dar și de a promova turis-mul românesc, organizatorii au pus la cale o serie de evenimente.„Cu această ocazie, se va face o bună promovare litoralului românesc. Vom prezenta delegațiilor străine - sportivi, antrenori, conducători, simpli suporteri - obiectivele turistice, vestigiile arheologice ale litoralului românesc”, a adăugat Lucian Luca.