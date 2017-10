Cei mai buni juniori din teren şi de la şcoală ai Academiei Hagi

Cei mai buni juniori din teren și de la școală ai Academiei Hagi

Academia Hagi se poate mândri că, la finele anului, echipele sale se regă-sesc pe primele poziții în toate competițiile în care participă.Formațiile de juniori U19 și U17 sunt lidere în Seria I a Campionatului Nați-onal, iar juniorii C, D și E domină cu autoritate întrecerile pe plan județean.Antrenorii și jucătorii Academiei Hagi au votat cei mai buni jucători, la fiecare categorie de vârstă. Astfel, la U19, cel mai bun randament pe teren îl are Alexandru Cicâldău, în timp ce Robert Grecu are cel mai bun comportament în hotel, iar Doru Dumitrescu, cel mai bun randament la școală. La U17, Radu Boboc este cel care are un randament bun pe teren, Denis Drăguș a fost votat pentru cel mai bun comportament în hotel și titlul pentru cel mai bun randament la școală i-a fost acordat lui Tudor Băluță.La U15, pentru cel mai bun randament pe teren a fost votat Alexandru Georgescu, iar Darius Grosu și Răzvan Matiș au fost nominalizați pentru comportamentul în hotel, respectiv randamentul dat la școală.Ștefan Bodișteanu (U13) a fost dublu nominalizat pentru evoluția în teren și comportament, în timp ce Răzvan Suciu a fost desemnat având cel mai bun randament la școală.Pe lista celor care evoluează frumos pe teren se regăsesc și Ștefan Duțu (U12), Adrian Mazilu (U11) și Luca Banu (U11). Pentru rezultatele bune la școală, la U12, pe primul loc a fost Mario Paris, iar la U11, Luca Banu.