Cei mai buni jucători de squash din ţară participă la turneul de la Constanţa

Cei mai buni jucători de squash din țară participă la turneul de la Constanța

În perioada 10-12 iunie, la Complexul West Side din incinta Maritimo Shopping Center, va avea loc Cupa West Side la squash, pentru seniori - Divizia A și C, respectiv senioare, competiție aflată sub egida Federației Române de Squash.Câștigătorii vor fi recompensați cu o sumă ce totalizează 1.500 euro. Primii patru clasați la fiecare cate-gorie vor primi diplome, cupe și premii. Totodată, organizatorul, împreună cu FR de Squash, va acorda două distincții speciale pentru a onora eforturile și performanța sportivilor: „Premiul de Fair Play”, care va fi acordat de către arbitrul principal, în colaborare cu reprezentanții Colegiului Central de Arbitri, și „Premiul pentru cel mai disputat meci”, care va fi oferit protagoniștilor celei mai echilibrate partide, în urma desemnării de către reprezentanții Comisiei de Competiții.„Au confirmat prezența șapte jucători din Top10 al României, plus încă doi jucători străini, deci cu siguranță va fi un turneu puternic. La Divizia A se vor întrece cei mai buni dintre cei buni și se poate întâmpla orice. Sperăm ca, la Divizia C, trofeele să rămână la Constanța. Este ultimul turneu din acest sezon competițional și toată lumea dorește să îl încheie în cel mai bun mod po-sibil”, a declarat Ilie Bănică, vice-președinte ACS Squash West Side Constanța.