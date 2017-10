Cei mai buni gimnaşti aerobici vin la Constanţa

Cei mai buni gimnaști aerobici vin la Constanța

Sâmbătă și duminică, de la ora 11.00, pe scena Casei de Cultură, vor urca cei mai buni gimnaști aerobici din țară. Pentru al șaptelea an consecutiv, la malul Mării Negre, se organizează concomitent două competiții de gimnastică aerobică: Campionatul Național și Cupa Farul.Evenimentul este organizat de CS Farul, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, sub egida Federației Române de Gimnastică.Anul acesta, Campionatul Național bifează cea de-a XX-a ediție, în timp ce Cupa Farul a ajuns la a XVI-a. Ca în fiecare an, directorul executiv al CS Farul, Ilie Floroiu, a dat o tematică concursului - „Mândria de a fi român”.La competiție, se vor prezenta aproximativ 200 de gimnaști, de la CS Farul, CSS 1 Constanța, CS Municipal Arad, CS Urania Arad, CS Universitatea Arad, CSS Triumf București, CS UNEFS București, Colegiul Național Sportiv „Cetate” Deva, CS Gimnis Iași, CSS Petroșani și lotul național de juniori și seniori.Spectacolul-concurs de la Constanța va fi ultimul test cu public și arbitri pentru loturile naționale înaintea Campionatelor Europene din Portugalia, care vor avea loc în perioada 6-8 noiembrie.Din echipele naționale fac parte și sportivi legitimați la clubul CS Farul, care se numără printre cei mai buni din lume: Lavinia Panaete, Andreea Drenea, Bianca Gorgovan, Corina Constantin, Lucian Săvulescu, Dacian Barna, Ștefan Huștea.De asemenea, sâmbătă, de la ora 17.00, va avea loc festivitatea de premiere a sportivilor de la CS Farul care au obținut rezultate meritorii la Jocurile Europene de la Baku 2015.