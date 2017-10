Cei mai buni baschetbalişti se vor duela la The One - Tomis Battle

Cei mai buni baschetbaliști se vor duela la The One - Tomis Battle

Chiar dacă sportul din Constanța este în stare critică, baschetul începe să reintre pe făgașul normal. Pentru prima dată după mulți ani, orașul de la malul mării are o echipă de seniori înscrisă în competiții oficiale. Nu sunt foarte mulți cei care susțin baschetul constănțean, dar cei care o fac merită aprecierile noastre, ale iubitorilor de sport. Vineri, 9 septembrie, în sala Compexului Sportiv (sala Flămânda), va avea loc, în premieră la Constanța, un turneu de baschet 1 vs 1, intitulat „The One - Tomis Battle”. Cei mai buni jucători de baschet își vor arăta abilitățile în relația unu contra unu, în fața adversarilor și vor ținti titlul oferit celui mai bun jucător - „last standing gladiator”. Regulamentul este destul de simplu: prima posesie a mingii se stabilește prin aruncarea monezii, fiecare meci are durata de cinci minute, jucătorul aflat în atac este obligat să arunce la coș în maxim 15 secunde, aruncările se vor puncta cu 2 și 3 puncte, după fiecare coș marcat se repune minge în joc de către jucătorul aflat în apropiere, iar dacă scorul ajunge la 11-0, meciul se încheie indiferent de timpul scurs.Înscrierile încep luni, 5 septembrie, de la ora 9. Viitorii participanți trebuie să trimită un mesaj pe adresa de email la adresa asociatia.terrasemperfidelis@yahoo. com sau la adresa ajb_constanta@ yahoo.com . The One-Tomis Battle va fi organizat de Asociației Terra Semper Fidelis - Perspectivă pentru Viitor și a partenerilor.v v vDupă acest turneu, atenția se mută în Sala Sporturilor din Constanța, acolo unde, în zilele de 10 și 11 septembrie, se va desfășura turneul 3x3, Constanța Street Play. Peste 250 de jucători din întreaga țară sunt așteptați la evenimentul marca Sport Arena Streetball. Valoarea totală a premiilor va fi de peste 20.000 de lei, dintre care 5.000 de lei vor fi acordați câștigătoarei de elită la seniori, iar 2.000 vor primi finaliștii. Constanța Street Play este o competiție de rang internațional, unde jucătorii pot acumula puncte în clasamentul FIBA 3x3 World Rankings, și de asemenea va fi un prilej ideal de a promova baschetul în rândul copiilor și tinerilor. Nu doar jucătorii vor avea șansa să strălucească pe terenul de baschet, ci și spectatorii, aceștia vor avea ocazia de a câștiga premiile puse la bătaie de organizatori în concursurile individuale. De asemenea, evenimentul vine în acest an cu o noutate, un loc de joacă pentru copii, care va promova baschetul pentru generațiile mai tinere. Sala de jocuri va fi prezentă prin diferite mijloace și elemente de baschet, prin care se dorește ilustrarea frumuseții acestui sport, atât copiilor, cât și părinților acestora.Competiția va fi organizată de Asociația Terra Semper Fidelis în colaborare cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, Primăria Municipiului Constanța și Consiliul Județean Constanța.