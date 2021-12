Cei mai buni 10 luptători ai Constanţei. „2021, un an de excepţie, cu medalii la Mondiale şi Europene”

La finalul unui an 2021 extrem de productiv, în care s-au câştigat medalii europene şi mondiale, luptătorii constănţeni s-au reunit în cadrul Galei de premiere, ocazie cu care a fost anunţat şi topul celor mai buni 10 sportivi ai judeţului la această disciplină.Găzduită de sala de sport a Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, festivitatea de final de an a reunit peste 150 de sportivi, care au intrat în serii de câte 30 în sală, şi antrenorii secţiilor de lupte din cadrul tuturor cluburilor din judeţ.Alături de ei, s-au aflat directorul executiv al DJST Constanţa, Florina Cristache, preşedintele de onoare al Asociaţiei Judeţene de Lupte Constanţa, Gigi Pambuca, directorul CS Farul, Aurelian Arghir, sau primarul comunei Limanu, Daniel Georgescu. Cu toţii au aşteptat nerăbdători să-i vadă pe cei mai buni dintre ei.Pe primul loc în Top 10, s-a clasat Alexandra Voiculescu, de la CS Poseidon Limanu-2 Mai, campioana mondială pe plajă fiind urmată, în ordine, de Răzvan Arnăut (CS Farul), Delia Voiculescu (Poseidon Limanu-2 Mai), Daniel Sandu (CSS Mangalia), Amalia Rătunzeanu (LPS Constanţa), Denis Chirică (CSS Mangalia), Bianca Iancău (CS Victoria Cumpăna), Sandu Botnari (LPS Constanţa), Isabela Marin (CS Victoria Cumpăna) şi Alexandra Condruţ (LPS Constanţa).La categoria antrenori, pe cea mai înaltă treaptă a podiumului au urcat Cornelius Trucmel şi Alina Ivan, de la Poseidon Limanu-2 Mai, locurile doi şi trei revenindu-le lui Grigore Gheorghe, de la CS Farul, respectiv Marian Oancea, de la CSS Mangalia.Clubul anului 2021 a fost desemnat Poseidon Limanu-2 Mai, urmat de CSS Mangalia şi CS Victoria Cumpăna.„Deşi marcat de pandemia Covid-19, 2021 a fost un an de excepţie şi sunt foarte mulţumit de evoluţiile sportivilor noştri, medaliaţi cu aur şi bronz mondial şi argint european. În plus, constănţeanca noastră Andreea Ana, participantă la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a fost desemnată de Federaţia Română de Lupte Sportiva Anului în România.Îi felicit pe sportivi, dar şi pe antrenorii lor, pentru devotamentul şi profesionalismul dovedit, pentru pedagogia şi influenţa benefică avută asupra copiilor, într-un context dificil de efectuare a antrenamentelor, a deplasărilor şi participărilor în competiţii”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, preşedintele de onoare al Asociaţiei Judeţene de Lupte Constanţa, Gigi Pambuca.Secretul performanţei: munca în echipăGraţie acestor rezultate, o serie de firme au devenit partenere ale asociaţiei, contribuind la organizarea ireproşabilă a unor competiţii de anvergură pe litoral.„Unul dintre secretele acestor performanţe o reprezintă munca în echipă, iar noi am reuşit aici, la Constanţa, să atragem o serie de firme partenere în proiect, cărora le mulţumesc şi pe această cale. Avem alături de noi parteneri de nădejde, oameni care, la fel ca şi noi, sunt «virusaţi» de acest sport şi nu avem niciun «remediu» pentru a scăpa de el. Vă dau un singur exemplu: în vară, nu am plecat în concediu cu familiile, am rămas la Constanţa pentru a pune umărul la organizarea fără cusur a Campionatelor Mondiale de lupte pe plajă. A fost o competiţie de excepţie şi am primit felicitări din partea oficialilor tuturor naţiunilor participante.În ceea ce priveşte anul viitor, l-aş dori cel puţin la fel de bun, poate chiar mai bun decât 2021. Sărbători fericite tuturor iubitorilor luptelor”, a mai spus preşedintele de onoare Gigi Pambuca.Foto: Facebook / Clubul Sportiv Poseidon