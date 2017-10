Elena Frîncu, reprezentant legal al DSJ Constanța:

„Ceea ce se întâmplă la Farul este inacceptabil!“

Reprezentantul legal al Direcției pentru Sport a Județului Constanța, Elena Frîncu, a calificat drept inacceptabilă situația actuală a clubului de fotbal FC Farul, care nu numai că a ratat promovarea în Liga I, dar a ajuns la un pas de desființare. „Nu este admisibil ceea ce se petrece acum la FC Farul. Problema salariilor îi privește pe patroni, dar noi nu putem rămâne indiferenți când e vorba de baza sportivă, pe care Farul o are doar în folosință, pe 49 de ani. S-au cheltuit zeci de mii de euro pentru refacerea terenului, nu ne putem permite să stăm cu mâinile în sân. Mâine-poimâine, s-ar putea găsi oameni care să ne acuze că am risipit banul public. Farul are o bază sportivă, un patrimoniu care trebuie îngrijit. Astfel, în cursul zilei de astăzi (n.r. - ieri), am semnat un protocol cu RAJA, prin care DSJ va prelua cheltuielile pe acest segment. Prin urmare, alimentarea cu apă va fi reluată la stadion”, a explicat Elena Frîncu.