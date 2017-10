Ceahlăul înregimentează doi foşti jucători ai Farului

Ceahlăul înregimentează doi foști jucători ai Farului

Liderul seriei întâi a Ligii a II-a la fotbal, Ceahlăul Piatra Neamț, îl înregimentează pe Florin Pătrașcu (24 de ani), fostul mijlocaș farist urmând a se prezenta la reunirea de pe 10 ianuarie a moldovenilor, au anunțat oficiali ai echipei de sub Pietricica. „Făină”, care a jucat în tur în Liga 1, la Astra Ploiești, este văzut ca o soluție pentru acoperirea golului de la mijlocul terenului lăsat de Eugeniu Cebotaru, care, la începutul lunii martie, participă la o acțiune de durată a Naționalei Republicii Moldova. În plus, contractul lui Cebotaru expiră la finele acestui an. De asemenea, nemțenii l-au achiziționat cu acte în regulă și pe un alt fost farist, atacantul Marius Ene, care s-a despărțit anul trecut de Petrolul Ploiești.