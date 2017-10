Astăzi, la Constanța, de la ora 19, în direct la sport.ro, FC Farul - Concordia Chiajna

Ce vrăji mai face Cosmin Matei?

După un start perfect de campionat, „marinarii” vor să continue în aceeași notă și să treacă și de elevii lui Bumbescu, la prima întâlnire cu propriul public din acest sezon. Deși obținută destul de greu și conturată abia pe final, victoria cu 3-0 de la Giurgiu i-a suflat vânt în pânze Farului, în cursa către Liga 1. Al doilea adversar e Concordia Chiajna, echipă care, sub mâna lui Adrian Bumbescu și în teren cu jucători precum Diniță, Oae sau Ciubotariu, a bătut la debut Sportul Studențesc, formație cu pretenții de promovare. Deși se așteaptă la un alt meci dificil, „marinarii” nu concep ratarea victoriei. „Vom avea o partidă destul de grea. Nu am mai văzut până acum această echipă, dar, din ce am auzit, e bunicică și bine legată, cu fotbaliști care joacă de mult timp împreună. Însă nimic nu trebuie să ne oprească. Nu ne gândim decât la victorie, cu atât mai mult cu cât avem și publicul alături. Sperăm să facem o primă repriză mult mai bună decât la Giurgiu și, dacă se poate, să tranșăm victoria încă de la pauză. Eu sunt pregătit”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Cosmin Matei, juniorul Farului din teren și eroul din etapa trecută al „marinarilor”, cu „dubla” sa de la Giurgiu. Constănțenii nu îl vor avea în teren pe Cosmin Pașcovici, accidentat, dar nici pe antrenorul Marius Șumudică pe bancă, tehnicianul ispășindu-și cu această ocazie prima dintre cele două etape de suspendare. *** Formația probabilă a Farului: Vlas - Mățel, Barbu (cpt.), Pătrașcu, Gaston - B. Andone, Rusmir (Păcuraru) - Matei (j), Chico, Cristocea - M. Ene. Arbitrează Ionel Ivan (Brăila); asistenți, Dragoș Vlad (Târgoviște), Petruța Iugulescu (Târgoviște); rezervă, Florin Macovei (Galați); observatori, Dan Lăzărescu (București) și Pompiliu Coșconea (Buzău). Intrare liberă pentru elevi și studenți Meciul începe la ora 19 și este transmis în direct de sport.ro. Biletele costă 5 lei (la peluze și la tribuna a II-a) și 10 lei (la tribuna I). Elevii și studenții au acces gratuit la tribuna a II-a și în sectorul 49 al peluzei a II-a (cea cu tabela de marcaj), pe baza actului de identi-tate și a carnetului sau a legitimației, documente vizate la zi. Altfel, pe stadionul „Farul” au început lucrările pentru modernizarea pistei de atletism (în vederea Jocurilor Mării Negre), prima operațiune fiind scoaterea suprafeței de tartan.