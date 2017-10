Ce viitor mai are HCM Constanţa. Campioana României, ameninţată cu desfiinţarea!

Ce viitor mai are HCM Constanța. Campioana României, amenințată cu desființarea!

HCM Constanța privește cu teamă în viitor. În cazul în care formația nu primește finanțare de la Consiliul Județean, conducerea clubului și jucătorii spun că, după terminarea sezonului, este posibil ca echipa să nu mai existe.HCM nu poate accesa fonduri de la Consiliul Județean Constanța, deoarece se află în litigiu cu acesta. Jucătorii sunt neplătiți de cinci luni, iar continuarea sezonului se face cu greu.„Vrem să tragem un semnal de alarmă în ceasul al 12-lea, despre ce se va întâmpla cu sportul constănțean în general și în mod special cu echipa noastră. Când ești conducător al unei grupări sau instituții, nu este suficient să te speli pe mâini ca Pilat din Pont și să arunci vina, fără să încerci să cauți soluții. Că e de vină Curtea de Conturi, că e de vină frica de DNA, că e de vină hotărârea jude-cătorească. Tu ca și conducător trebuie să cauți o soluție. E foarte simplu să spui că nu se poate. Mai marii județului să încerce să găsească soluții. Vom face tot posibilul să încheiem sezonul, însă, de la vară, cu părere de rău spun că această frumoasă și minunată echipă ar putea fi nevoită să tragă obloanele”, a declarat, ieri, directorul executiv al HCM Con-stanța, Nurhan Ali, în cadrul unei confe-rințe de presă.Căpitanul de echipă Laurențiu Toma a adăugat faptul că jucătorii au vrut să meargă mai departe în speranța că totul se va rezolva, dar, dacă nimeni nu vine în ajutorul echipei, aceasta nu va avea niciun fel de viitor. „Este o situație critică, pe care o știam încă din vară și am acceptat să mergem mai departe cu toții, mai mult orbește. Dacă în vară am plecat la un sacrificiu, să începem un an cu obiective mărețe, obiectivele noastre normale de a câștiga campionatul și Cupa, acum, nu știu dacă se mai poate vorbi de același lucru. În primul rând, fiindcă nimeni nu a făcut nimic să ne ajute, să ne dea o speranță. Mulți dintre noi am răbdat, poate nu am avut ce mânca timp de șapte luni. Faptul că am rezistat este meritul nostru, pentru că suntem un grup unit, o familie”, a adăugat căpitanul HCM. Durerea este cu atât mai mare cu cât jucătorii au avut parte de promisiuni mărețe, care au fost făcute praf. Handbaliștii constănțeni și-au pus toată încrederea în vorbe și legi.„Din punctul meu de vedere, treaba este foarte clară. Este rea-voință! În vară, când au început problemele, am avut o discuție cu domnul Dragomir; pe atunci se lucra la acea ordonanță, dânsul a spus că atunci când va fi dată, problemele vor fi rezolvate și banii vor veni. După ce ordonanța a fost dată, dânsul a spus că așteaptă să apară în Monitorul Oficial și banii vor veni. După ce a apărut în Monitorul Oficial, a ridicat o altă problemă privind normele me-todologice. A mers la doamna ministru, care i-a spus că nu are ce norme să îi dea. Dânsul a spus că echipa HCM și sportul constănțean sunt în litigiu cu CJC și nu are cum să dea acești bani. Tot timpul a ridicat o altă problemă. Cum se rezolva una, ridica alta, dar nouă în față ne-a spus cum se dă ordonanță, ni se vor da bani”, a adăugat George Buricea.HCM Constanța joacă, astăzi, în deplasare, cu Dinamo, ultimul meci din sezonul regulat. Constănțenii se află pe primul loc în clasament, la egalitate de puncte cu HC Odorhei.Iată care sunt celelalte partide ale rundei: HCM Minaur Baia Mare - Pandurii Târgu Jiu, CSU Suceava - Poli Timișoara, AHC Dunărea Călărași, Steaua București, AHC Potaissa Turda - HC Odorhei. HC Vaslui stă. Aseară, s-a disputat meciul CSM București - Știința Bacău, terminat după încheierea ediției noastre.