Ce spune Simona Halep înaintea meciului cu Pliskova, de la Fed Cup

Ştire online publicată Vineri, 05 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Jucătoarea de tenis Simona Halep, numărul trei WTA, a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că trebuie să fie agresivă împotriva Karolinei Pliskova (nr. 13 WTA) și a precizat că are încredere că poate câștiga meciul de deschidere al întâlnirii România - Cehia, din primul tur al Grupei Mondiale a Fed Cup."Îmi doream să joc primul meci, așa cum am jucat și la Galați (3-2 cu Spania, n. red.). Voi da tot ce pot și sper să iasă bine. Pe adversară (n.r. — Karolina Pliskova) o cunosc, am jucat de mai multe ori împotriva ei. E puternică, lovește puternic fiecare minge, are un stil de joc bine întipărit în cap și servește bine. Eu trebuie să fiu agresivă, să blochez mingile și să joc așa cum o fac eu cel mai bine. Am încredere că pot câștiga și sper că și publicul ne va ajuta pentru a fi mai puternice", a spus Halep după tragerea la sorți a partidelor, conform Agerpres.Jucătoarea română se bucură că a revenit asupra deciziei de a renunța la participarea la meciul cu Cehia și că va avea ocazia să joace în fața publicului clujean. "Mulțumesc Clujului pentru tot. Este prima dată pentru mine când sunt aici, m-am simțit săptămâna asta foarte bine aici. Oamenii sunt foarte relaxați, prietenoși. Am stat ieri în jur de oră cu ei în tribună și a fost un moment foarte plăcut. Felicitări pentru sală, mă bucur că există așa ceva în țara noastră. Mă bucur că am hotărât să joc în acest meci și să vin la Cluj. Mă simt bine, sper să dau totul în weekend în așa fel încât să fie bine și pentru Cluj și pentru noi", a adăugat românca.