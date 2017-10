Ce spune Simona Halep despre finala cu Serena Williams

Ştire online publicată Duminică, 23 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Simona Halep care va juca finala Turneului de la Cincinnati cu Serena Williams, după ce a învins-o în semifinala turneului pe Jelena Jankovici, scor 6-1, 6-2, consideră că nu are nimic de pierdut în meciul cu numărul 1 mondial."Sunt fericită că voi juca finala din nou. Azi am jucat bine, vremea a fost foarte bună și le mulțumesc celor care m-au susținut. Știu că Serena este cea mai bună jucătoare din lume. Nu am nimic de pierdut, voi da ce am mai bun. Voi savura finala", a spus Halep, potrivit Dolce Sport.Partida dintre cele două jucătoare se va disputa în această noapte, după ora 22,00.