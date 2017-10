Ce spune selecţionerul Lynn Howells despre Cupa Mondială

Ce spune selecționerul Lynn Howells despre Cupa Mondială

„Stejarii” au încheiat parcursul la Cupa Mondială din Anglia având o victorie (Canada, 17-15) și trei înfrângeri (Franța 11-38, Irlanda 10-44, Italia 22-32). Despre parcursul României în această ediție a Cupei Mondiale, selecționerul Lynn Howells a declarat: „Este foarte greu de spus care este concluzia generală după această Cupă Mondială, pentru că sunt dezamăgit de felul în care am terminat campania. Cred că am fi meritat mai mult. Una peste alta, am obținut acea victorie cu Canada și am demonstrat lumii rugby-ului că putem să facem față echipelor din primul eșalon valoric. Dezamăgirea mea vine din faptul că am avut șansa să învingem o echipă din acest eșalon, Italia, și nu am profitat de ea. Am evoluat foarte bine și am arătat că suntem în stare să marcăm puncte, ceea ce nu era unul dintre atuurile echipei până acum. Să pierzi un jucător și să primești 10 puncte face diferența între a câștiga și a pierde. Dacă am mai fi avut încă 10 minute, probabil am fi câștigat meciul. Pentru mine, ca antrenor, este vorba de a controla jocul. Noi nu am făcut acest lucru, nu am putut să controlăm zonele de contact și asta ne-a costat. La această Cupă Mondială, am arătat că putem marca eseuri și să jucăm rugby de calitate împotriva echipelor din primul eșalon valoric. Ceea ce demonstrează că, încet, încet, ne apropiem de ele. Pentru mine a fost o Cupă Mondială bună, ne-a dat această șansă de a juca cu marile națiuni și tot ce pot să sper e că nu vor mai trece încă patru ani ca să jucăm cu echipele din primul eșalon”.