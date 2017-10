Ce spune Piţurcă despre meciurile Olandei cu Ungaria şi Turcia

Ce spune Pițurcă despre meciurile Olandei cu Ungaria și Turcia

Marţi, 08 Octombrie 2013

Naționala de fotbal a României are șanse reale de a termina pe locul secund în Grupa D a preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2014 și a se califica la barajul pentru turneul final din Brazilia, a afirmat selecționerul Victor Pițurcă, ieri, într-o conferință de presă.„Ne aflăm pe locul 4 în grupă în acest moment, dar cu șanse reale de a termina pe locul 2, dacă vom câștiga cele două partide pe care le mai avem, cu Andorra și Estonia, iar Ungaria și Turcia nu vor învinge în «dublele» pe care le au, iar acest lucru e foarte posibil, pentru că joacă și împotriva Olandei”, a afirmat Pițurcă.„Am avut o șansă mare după meciul cu Ungaria să depindem doar de soarta noastră, dar nu am reușit să luăm cel puțin un punct cu Turcia, ca să fim mai aproape de baraj. Există șanse mari pentru locul doi, după calculele noastre, pentru că Olanda poate să câștige cu ambele formații”, a subliniat selecționerul.Pițurcă a apreciat că actuala campanie a fost una bună până acum: „Suntem în cărți pentru locul doi și pentru baraj. Când am preluat echipa, aveam misiunea să formez un lot și o echipă competitivă pentru preliminariile următoare. N-a fost simplu și puteam să stăm și mai rău, dar, datorită valorii jucătorilor, am ajuns aici și e un lucru bun”.Selecționerul echipei naționale nu se teme că Olanda, care are deja asigurat primul loc în grupă, va evolua mai relaxat cu Ungaria sau cu Turcia. „Nu-mi fac probleme că Olanda nu ar evolua mai slab cu Ungaria și Turcia. Am simțit acest lucru pe pielea mea”, a indicat Pițurcă, făcând aluzie la meciul pierdut de naționala României cu 0-2 în fața ”Portocalei mecanice” la EURO 2008.