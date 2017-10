Ce spune mama SIMONEI HALEP despre performanțele fiicei sale

Ştire online publicată Luni, 09 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Mama Simonei Halep, Stania Halep, a declarat, la Aeroportul Henri Coandă, că a fost prima finală de Grand Slam din cariera fiicei sale și este convinsă că în viitor aceasta va câștiga pentru că are multă putere de muncă."A fost prima finală (n.r. - de Grand Slam). Eu o văd și câștigătoare pentru că are multă putere de muncă și este foarte matură pentru vârsta ei. Știe că nu este ușor. Mă bucur foarte mult că i-a cucerit pe specialiștii în tenis. Ea nu a renunțat la copilărie, ea a avut o copilărie foarte frumoasă, dar a ajuns aici datorită rezultatelor ei. Rezultatele au împins-o zi de zi. Eu simt multă recunoștință. Îi mulțumesc Domnului că am fost alături de ea, eu și tatăl ei, în momentele în care a trebuit să ia hotărâri decisive în formarea ei profesională. Acum recunosc și îi mulțumesc soțului că el a avut încredere în reușita ei", a spus mama jucătoarei care va ocupa de luni numărul 3 mondial, scrie realitatea.net.